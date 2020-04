Les 26 accions de la Diputació de Barcelona per la Covid-19

7. Increment de les targetes moneder

8. Àpats a domicili

9. Oferir un sostre a qui no el té

10. Avançaments als ajuntaments per pal·liar la falta d’ingressos

11. Atenció psicològica als treballadors municipals

S’ha reforçat el programa de Targeta Moneder , establint un circuit d’urgència per atendre les peticions dels ajuntaments per a les famílies vulnerables, i assegurar així el dret a l’alimentació dels infants. Amb la Targeta Moneder es poden adquirir aliments, beques menjador i productes de necessitats bàsiques i farmàcia.La Diputació ofereix a tots els ajuntaments de la província un suport econòmic per a què puguin oferir un servei d’àpats a domicili per a totes les persones grans o amb discapacitat usuàries dels centres de dia.Amb la voluntat d’assistir el més vulnerables, la Diputació ofereix suport als ajuntaments per habilitar allotjaments per a les persones sense llar, si cal, en equipaments d’urgència. També impulsa acords per a oferir recer a les famílies vulnerables i a les dones víctimes de violència masclista.La crisi del coronavirus també afecta el cobrament d’impostos i això suposa que els ajuntaments estaran mesos a disposar de bona part dels seus ingressos habituals. Per tal que puguin fer-hi front, la Diputació ha transferit a l’Organisme de Gestió Tributària 50 milions d’euros per a bestretes i avançaments.La crisi de la Covid-19 té un cost emocional elevat per als treballadors municipals que donen servei directe a la ciutadania com policies locals, brigades de neteja o serveis d’atenció domiciliària, entre molts altres. La Diputació de Barcelona impulsa un servei de suport psicològic per aquests treballadors, via telefònica, a través del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya.