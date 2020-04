El coronavirus dobla la xifra habitual de morts a Barcelona

Durant el mes de març van morir a Barcelona 2.629 persones, una xifra que dobla la mitjana de defuncions registrada els últims deu anys en el mateix període, que se situava en les 1.299. L'Ajuntament de Barcelona ha fet pública la dada aquest dijous i es basa en la informació obtinguda de les funeràries. Fins ara només s'havien obtingut dades de morts en hospitals.Des de l'inici de l'epidèmia 7.683 veïns s'han contagiat de Covid-19, 3.914 dels quals són dones i 3.769 homes. Segons la regidora de Salut, Gemma Tarafa, la gran majoria de contagis han afectat persones més grans de 44 anys i tots els casos registrats han estat prèviament testats en laboratori.Les dades recullen els casos registrats fins a aquest dimarts i reflecteixen que el punt àlgid de l'epidèmia a Barcelona va ser el 26 de març, mentre que ara l'evolució de contagis és descendent.[noticiadiari]2/199560[noticiadiari]L'Ajuntament també ha ofert dades per districtes i les dues zones de la ciutat més afectades pel coronavirus són Horta-Guinardó i Nou Barris. Tarafa ha apuntat a l'envelliment de la població i a les dificultats per fer un aïllament adequat com a principals causes que expliquen l'afectació territorial.Les dades recollides pel consistori també reflecteixen que les taxes de contagi són més reduïdes entre les rendes altes que entre les rendes baixes.

