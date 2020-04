La discreció, la disposició a ajudar a tothom del veïnat, i la bondat de la meva mare fan que, en el moment de la seva mort, tots ens hi puguem acomiadar amb dolçor i serenitat. Descansa en pau, junt amb el pare 🌹 — Lluís Puig i Gordi (@LluisPuigGordi) April 9, 2020

L'exconseller de Cultura, Lluís Puig, ha anunciat a través d'una emotiva publicació a les xarxes socials la mort de la seva mare. De moment no han trascendit les causes del decés. Al juny de l'any passat, Puig va perdre el seu pare. El polític terrassenc, candidat de Junts per Terrassa a les últimes eleccions municipals i actualment exiliat a Brussel·les, ha lamentat la pèrdua a través de Twitter, on ha recordat la "la seva discreció, la seva disposició d'ajudar i la seva bondat". Per això, explica que se'n despedeix amb "dolçor i serenitat" per concloure amb un "descansa en pau, junt amb el pare".

