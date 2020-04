El Homrani demana «replantejar» el model de residències d'avis després de la crisi sanitària

L'endemà que el Govern aprovés traspassar les competències sobre residències de gent gran al Departament de Salut durant la crisi del coronavirus, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir El Homrani, ha comparegut per via telemàtica al Parlament per respondre sobre la seva gestió, marcada per les morts en geriàtrics. El Homrani, que ha defensat el paper del departament que lidera, ha apuntat la necessitat de "replantejar" el model assistencial i de residències després de la crisi sanitària.En relació a una reformulació del model assistencial, el conseller ha exposat la realitat dels geriàtrics a Catalunya. "Tots volíem proximitat, tots volíem residències de gent gran que fossin llars i no hospitals, però és veritat que el mateix fet de la Covid-19 ens farà replantejar tots de forma col·lectiva com és el model residencial que necessita aquest país", ha apuntat."Aquesta crisi ens porta i ens portarà a una revisió necessària del model dels assumptes socials, de la feina, de la societat que tenim, de com hem pres consciència de la vulnerabilitat personal i col·lectiva que tenim en l'actual model", ha insistit el conseller en la compareixença parlamentària. El Homrani ha defensat preservar l'estat del benestar i ha recordat que la crisi ha posat en valor els treballs de cures.El Homrani ha admès que la crisi sanitària ha superat el Govern per l'exigència de recursos que suposava fer-hi front. "A la conselleria de Treball i Afers Socials no estàvem preparats per a aquesta situació i la resta de departaments, tampoc", ha afirmat.En paral·lel a la intervenció telemàtica al Parlament del conseller, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha assenyalat en una entrevista a RAC1 que manté la confiança en El Homrani com a conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, però ha lamentat que s'ha anat "tard" en la gestió de la crisi a les residències, on ja han mort 1.178 persones des de l'inici de la pandèmia del coronavirus. Torra ha celebrat, en aquest sentit, que sigui ara Salut i no Treball -encarregada, també, de la gestió dels ERTO massius que ha portat l'epidèmia a les empreses- qui gestioni les competències sobre els geriàtrics.

