Terrassa comprarà un milió de mascaretes i les repartirà gratuïtament porta a porta

L'Ajuntament de Terrassa ha anunciat la compra i distribució d'un milió de mascaretes entre la ciutadania de la ciutat. D'aquesta partida, 400.000 seran repartides porta a porta, 100.000 més seran distribuïdes a través de diferents canals i punts a concretar i seran destinades a persones o col·lectius vulnerables que en necessitin més. Les 500.000 restants seran emmagatzemades per a les pròximes setmanes.Es tracta d'unitats no sanitàries que es repartiran gratuïtament a domicili i altres canals, i tenen com a objectiu que cada ciutadà de la ciutat tingui "almenys una mascareta", tal com informen des del consistori. D'aquesta manera, es vol aconseguir que "tothom pugui respondre a les exigències de la situació actual i estigui preparada per als reptes que pot plantejar la suavització de les mesures restrictives", expliquen fonts de l'Ajuntament.Les mascaretes repartides a cada domicili vindran en un sobre acompanyades amb instruccions sanitàries. El repartiment es farà en dates a determinar, en funció de la disponibilitat.Les mascaretes adquirides per l'Ajuntament de Terrassa són bàsiques, del tipus P2 FFP2, segons la catalogació de la Unió Europea, i atorguen un 94% de protecció. Segons la catalogació de la Xina, són del tipus Life II i atorguen un 95% de protecció.El dia 6 d’abril de 2020,es va centralitzar a Presidència la coordinació de tot el dispositiu municipal relatiu ala recerca i distribució de mascaretes, en coordinació amb Protecció Civil (Àrea deTerritori i Seguretat) i Patrimoni i Manteniment (Àrea de Serveis Generals i GovernObert).El cost total de l'operació serà de 520.300 euros, a raó de 0,43 cèntims per mascareta. Els darrers dos dies s'ha fet una recerca "exhaustiva" de possibles proveïdors entre empreses d'Alemanya, França o la Xina, amb la intenció de buscar els preus més avantatjosos i el termini de recepció més ràpid possible.Així doncs, l'Ajuntament ha seleccionat una empresa del provinent del gegant asiàtic, del que asseguren "compta amb proveïdors estables que poden facilitar el subministrament del material". Tot i així, reconeixen els "riscos, tensions i canvis constants" que hi ha al sistema de producció xinès i al transport internacional.

