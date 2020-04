Les defuncions cauen a 683 en un dia a Espanya però se superen ja les 15.000

Després de dos dies de repunt de la xifra de defuncions diària, Espanya registra aquest dijous una nova caiguda: 683 en un dia. Malgrat tot, el tràgic balanç fa que l'epidèmia del coronavirus hagi provocat ja més de 15.000 morts. En concret, 15.238, mentre que els contagis diagnosticats són ja 152.446, que suposa un increment de 5.756 casos en 24 hores, un creixement menor que el registrat aquest dimecres. Pel que fa a la quantitat de pacients donat d'alta, són 52.165.En compareixença al Congrés dels Diputats, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que els contagis estan "controlats", que ja s'ha superat el pic i que tot just s'inicia la fase de desescalar la corva d'infeccions. Les mesures de distanciament social preses durant l'estat d'alarma, ha dit, "estan funcionant".Com des de l'inici de l'epidèmia, la Comunitat de Madrid i Catalunya segueixen sent els territoris més afectats. La primera, registra 43.877 casos diagnosticats i 5.800 defuncions, mentre que la segona comptabilitza 31.043 afectats i 3.148 defuncions. A més, a Catalunya és l'autonomia on hi ha més persones ingressades a la UCI: 2.507, més d'un miler més que a Madrid.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor