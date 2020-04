Rufián rebutja els pactes de la Moncloa: «No es pot reeditar el que es va fer malament»

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, s'ha mostrat molt crític amb la proposta de nous pactes de la Moncloa que ha formalitzat Pedro Sánchez aquest matí a la cambra espanyola, que aprovarà una nova pròrroga de l'estat d'alarma. El dirigent republicà ha estat clar i ha dit que "la sortida de la crisi no pot ser reeditar allò que es va fer malament". En aquesta línia, ha avisat que no hi pot haver pactes de la Moncloa sense un pacte previ a Brussel·les, a Euskadi o a la Generalitat, i ha reclamat prioritzar els "pactes per la vida". "Això no se soluciona amb la cúpula de quatre partits i un rei tancats en un despatx de la Moncloa", ha reblat Rufián.El diputat ha avançat que ERC donarà suport a algunes de les mesures econòmiques plantejades pel govern espanyol en el marc de la lluita contra el coronavirus, però s'abstindrà en la pròrroga de l'estat d'alarma. Rufián ha tornat a demanar que es mantingui el confinament total. "Cal parar tota l'activitat econòmica no essencial i evitar desplaçaments al lloc de feina", ha avisat, i ha lamentat que els nens no puguin sortir a jugar però en canvi hi hagi riders portant menjar en bici. "O parem el país o no hi haurà país per aixecar", ha insistit davant d'una cambra pràcticament buida una setmana més.Rufián ha rebutjat el patrioterisme d'aquestes últimes setmanes. "L'orgull de ser espanyol, català o basc no cura", ha avisat el diputat d'ERC, que ha presentat el seu grup parlamentari com una oposició "crítica i constructiva". També ha criticat que es compari la crisi amb "una guerra o una batalla". "Si ens enganxa sense mitjans no és per un atac d'un enemic antipatriòtic, sinó per les retallades i privatitzacions d'adversaris molt patriotes i ben visibles", ha denunciat, i ha criticat un dia més la presència de militars i policies en les rodes de premsa del govern espanyol. "No és una guerra quan tenim la nevera plena i Netflix per quan ens avorrim", ha reblat el portaveu republicà.La recentralització de competències també ha estat objecte d crítica. Rufián ha dit que s'ha demostrat ineficaç i no és la solució. Ha reclamat també no tensar més les tresoeries autonòmiques. El portaveu d'ERC ha dit que aquesta no és la pitjor crisi a què s'ha enfrontat aquesta generació, sinó que aquest cop ha passat "al nostre entorn". "Allò que pensàvem que només passava en una pastera, ara passa aquí", ha constatat. De cara al "nou món" que sortirà de la crisi, Rufián ha emplaçat la resta de forces polítiques a pensar un nou pacte social i polític, que posi la vida al centre. "És crucial sortir de tot això amb l'imaginari que el que teníem abans no valia la pena. Si guanya la sospita entre persones, haurem fet un pas més cap al totalitarisme", ha avisat.Molt crítica s'ha mostrat la portaveu de la CUP, Mireia Vehí, amb les propostes i mesures del govern espanyol en el marc de la lluita contra el coronavirus. La diputada cupaire ha acusat el PSOE de fer una gestió de la crisi "digna del pitjor capitalisme del desastre" que aprofita la por de la ciutadania per deixar pas als "voltors d'empreses i bancs". Vehí ha lamentat que es vulgui aixecar el confinament total quan Espanya ja supera els 15.000 morts des que va començar la crisi. "Així deu ser una ordre de l'Íbex-35", ha apuntat la portaveu.Vehí també ha lamentat que no es demani als bancs que retornin els 60.000 milions d'euros del rescat bancari i en canvi s'obligui les famílies a endeutar-se amb entitats financeres. La diputada ha advertit també del risc d'un futur pacte que arribi d'Europa, que pot condemnar els ciutadans a "dècades de misèria". Vehí ha criticat també la petició de nou anys de presó que ha sol·licitat la Fiscalia per dos dels joves empresonats per la sentència de l'1-O, i els tres anys que ha demanat la Generalitat. "No ens deixen més remei que tornar als carrers", ha reblat la portaveu.El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha posat ja data a la seva proposta de reeditar uns pactes de la Moncloa. Amb l'objectiu de teixir un gran acord d'Estat per reconstruir social i econòmicament Espanya després del cop de la crisi sanitària, ha convocat per al dilluns de la setmana que ve una reunió amb tots els partits polítics, agents socials i també els presidents autonòmica. Ha advertit, però, que no hi haurà "canvi de règim", que el marc seguirà sent el constitucional, i ha reclamat "unitat i lleialtat" a totes les formacions. "Hi estan disposats?", els ha interpel·lat.Aquesta unitat que reivindica Sánchez s'albira difícil. De fet, la segona pròrroga de l'estat d'alarma fins al 26 d'abril comptarà amb menys suports al Congrés que la primera. Partits com ERC ja han deixat clar que no se senten cridats a aquest objectiu perquè, de fet, no van participar en els anomenats pactes de la Moncloa perquè ni tan sols havien estat legalitzats com a partir. Però també partits com el PP han entonat un discurs dur tot acusant-lo d'intentar camuflar el "fracàs" de la gestió de la crisi amb grans acords. Tot i això, Sánchez ha estès la mà a qui vulgui "contribuir" i ha preguntat a l'hemicicle a qui creuen que beneficia la divisió.Dilluns que ve començarà la transició cap a "la nova normalitat", que no serà completa fins que hi hagi una vacuna contra el coronavirus. Així ha definit Sánchez l'etapa que arrencarà el pròxim 13 d'abril. Es tracta d'una desescalada de forma esglaonada que pivotarà en mantenir l'estat d'alarma i mesures de protecció a la ciutadania i, al mateix temps, l'inici de la reactivació econòmica. De fet, començaran a tornar ja a la feina treballadors dels sectors no essencials que no poden teletreballar.Aquest darrer punt, és la polèmica decisió per la qual els partits independentistes, que demanen que es mantingui el confinament total, no votaran a favor de la segona pròrroga de l'estat d'alarma aquest dijous al Congrés dels Diputats. L'excepcionalitat aconseguirà prou vots per allargar-se fins al 26 d'abril, però ho farà amb menys suports que quan es va prorrogar fins al 12 'abril."La reconstrucció completa només podrà començar quan estem sans i estalvis del tot", ha assegurat Sánchez. La seva diagnosi, en base als experts que assessoren la Moncloa, és que l'estat d'alarma "ha funcionat" i la crisi del coronavirus està "sota control", que s'ha superat el pic de contagis i s'inicia la fase de descens de la corva. Ara, ha puntualitzat, el ritme de la desescalada anirà en funció del ritme al qual evolucioni l'epidèmia. "L'últim que hem de permetre és una relliscada que pogués suposar un retrocés o recaiguda", ha advertit. Les dades que té sobre la taula és que d'un ritme de contagis del 22% s'ha passat a estabilitzar-se en un 4%.

