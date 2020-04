Torra manté la confiança en El Homrani però lamenta haver anat «tard» amb les residències

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assenyalat aquest dijous en una entrevista a RAC1 que manté la confiança en Chakir el Homrani com a conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, però ha lamentat que s'ha anat "tard" en la gestió de la crisi a les residències, on ja han mort 1.178 persones des de l'inici de la pandèmia del coronavirus. Torra ha celebrat, en aquest sentit, que sigui ara Salut i no Treball -encarregada, també, de la gestió dels ERTO massius que ha portat l'epidèmia a les empreses- qui gestioni les competències sobre els geriàtrics."El pla de xoc hauria d'haver arribat abans", ha ressaltat el president, que ha indicat que El Homrani té la seva confiança en la mesura que continua formant part de l'executiu. El dirigent independentista ha insistit que en els propers dies es faran arribar 180.000 tests a les residències, dirigits especialment al personal assistencial que hi treballa, per tal de conèixer la situació exacta als centres geriàtrics.La qüestió de les residències ha estat un dels punts de tensió al Govern. Torra va demanar al vicepresident Pere Aragonès que es fessin canvis en aquest àmbit, i finalment les competències van acabar passant de Treball a Salut. Aragonès així ho va comunicat ahir al migdia al president, tal com va explicar NacióDigital Torra ha ha anunciat que serà obligatori portar mascareta i guants per anar pel carrer a Catalunya. Protecció Civil encara no considera una exigència portar mascareta , però ja les recomana per anar a comprar i acabarà sent una exigència fins i tot quan acabi el confinament total. Amb el pas dels dies, les autoritats europees i espanyoles han anat rectificant el posicionament sobre la qüestió i han virat cap a la obligatorietat.[noticia]200176[noticia]El dirigent català ha indicat que a partir de la setmana vinent hi haurà 14 milions de mascaretes a les farmàcies catalanes , a la majoria de les quals no hi ha el material necessari. "Es distribuiran de forma ordenada amb el carnet de salut", ha assenyalat. Es tracta d'un material que escasseja arreu del país i que, en algun moment, tampoc ha arribat de forma diligent als sanitaris, per bé que ara aquest flanc està cobert gràcies a les compres dels últims dies, a les quals s'han destinat 350 milions d'euros."Amb la gestió de les últimes setmanes, puc dir que tenim estoc suficient per cobrir els professionals", ha ressaltat Torra. "El tema dels subministraments ha estat clau, amb un component de centralització per part de l'Estat però un missatge, també, de necessitat d'espavilar-se. Espanya, Catalunya i 16 autonomies han hagut de sortir al món a veure com arriben les mascaretes, les bates i els respiradors. Un desgavell. Això ens ha portat a enormes dificultats", ha ressaltat el president de la Generalitat.Torra ha reclamat aquest dijous als ajuntaments que vetin el pas a persones que es desplacin a segones residències perquè es pot posar en perill la salut pública. En aquest sentit, ha demanat als consistoris que es "blindin" amb la policia local o bé amb personal de manteniment els accessos a les localitats on hi hagi afluència de visitants per passar aquests propers dies festius, marcats pel confinament total que es mantindrà vigent fins dilluns vinent. "El marge d'un rebrot és perillosíssim. Més perillós que un confinament és un segon confinament", ha dit el president, que ha insistit amb els "tests massius" per superar la situació.Ha definit com una "epopeia" cercar subministraments arreu del món, i ha definit com a "món complex d'emocions" el desenvolupament d'aquests dies. Ara que s'acosta la Setmana Santa i es multiplica el risc de desplaçaments, ha indicat que la situació el té "enervat". "La gran majoria de catalans s'està comportant amb civilitat admirable. La gent que va a la segona residència ha de saber que posa en perill la salut pública", ha remarcat, en referència a la capacitat dels hospitals comarcals."No ens podem permetre sobrecarregar res ni ningú. Això va de compromís, d'esforç solidari i de sacrificis compartits", ha destacat el president de la Generalitat, que ha alertat que la situació es pot "allargar molt més" si no es compleix amb les restriccions. Torra, en aquest sentit, ha demanat que es barri el pas a visitants als pobles. De fet, ha reclamat que es facin servir recursos públics -policies locals o manteniment- per blindar accessos als municipis on hi hagi segones residències i es detecti moviment.Torra ha indicat que segueix confinat a la Casa dels Canonges. "Estic bé. Vaig passar els primers quinze dies amb símptomes que no van incloure febre", ha assenyalat el president, que té la família a casa seva i hi comparteix per via telemàtica els àpats. "M'aixeco amb l'angoixa de saber què podré fer més per ajudar la gent que és a primera línia, que està definint el pla de tests, i pateixo per les xifres, i la gent que haurà perdut una persona estimada", ha ressaltat el dirigent independentista.

