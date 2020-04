TelecomuniCAT: solidaritat per connectar malalts de coronavirus amb les seves famílies

Projecte solidari TelecomuniCAT

La Societat Catalana de Tecnologia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, impulsa el projecte solidari TelecomuniCAT , per connectar malalts de coronavirus amb les seves famílies. Per fer realitat aquest contacte telemàtic es necessiten dispositius i connexió a Internet. En aquest sentit, s'ha iniciat una campanya de recollida de dispositius nous o de segona mà , així com una campanya de micromecenatge amb aportacions a partir de 5 euros . A més, l' empresa de telecomunicacions Fibracat s'hi ha sumat aportant targetes SIM amb dades de connexió mòbil.En una primera fase del projecte, perquè cap pacient quedi aïllat de l’entorn, col·laboren els hospitals de referència com l’Hospital Clínic, l’Hospital de Bellvitge, el Parc Taulí de Sabadell, l’Hospital Germans Trias i Pujol, l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell i l’Hospital del Mar. En una segona fase, no es descarta arribar a altres equipaments sanitaris.La cofundadora de Fibracat, Meritxell Bautista, assenyala que “la col·laboració públic-privat forma part del nostre ADN i és, en aquests moments de situació d’emergència, quan aquest binomi encara és més potent i necessari”. També considera que, “tot i que, per Fibracat aquesta aportació representa un esforç econòmic important, en aquests moments l’acompanyament de les persones que estan hospitalitzades no té preu”. Per això, anima a col·laborar amb el projecte TelecomuniCAT donant tauletes o amb aportacions econòmiques “perquè empreses i societat civil contribuïm a arribar on l’administració per sí sola no arriba, en aquests moments de dificultats”.La presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, Núria Salán, explica que “la idea és proporcionar una hora de visita virtual, on es facilita al pacient un dispositiu, en cas que no en tingui, i la connexió, a través de Fibracat”. El projecte també ha creat un suport metàl·lic per aquelles persones que tenen dificultats motrius i, d’aquesta manera, poden ser autònoms i alliberar al personal sanitari. Núria Salán afirma que “l’enginyeria és solucionar problemes amb enginy. Aquest és un moment de problema i és on hem d’aplicar l’enginy”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor