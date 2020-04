Sánchez convoca la setmana que ve partits i governs autonòmics per a uns nous Pactes de la Moncloa

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha posat ja data a la seva proposta de reeditar uns pactes de la Moncloa. Amb l'objectiu de teixir un gran acord d'Estat per reconstruir social i econòmicament Espanya després del cop de la crisi sanitària, ha convocat per al dilluns de la setmana que ve una reunió amb tots els partits polítics, agents socials i també els presidents autonòmica. Ha advertit, però, que no hi haurà "canvi de règim", que el marc seguirà sent el constitucional, i ha reclamat "unitat i lleialtat" a totes les formacions. "Hi estan disposats?", els ha interpel·lat.Aquesta unitat que reivindica Sánchez s'albira difícil. De fet, la segona pròrroga de l'estat d'alarma fins al 26 d'abril comptarà amb menys suports al Congrés que la primera. Partits com ERC ja han deixat clar que no se senten cridats a aquest objectiu perquè, de fet, no van participar en els anomenats pactes de la Moncloa perquè ni tan sols havien estat legalitzats com a partir. Però també partits com el PP han entonat un discurs dur tot acusant-lo d'intentar camuflar el "fracàs" de la gestió de la crisi amb grans acords. Tot i això, Sánchez ha estès la mà a qui vulgui "contribuir" i ha preguntat a l'hemicicle a qui creuen que beneficia la divisió.Dilluns que ve començarà la transició cap a "la nova normalitat", que no serà completa fins que hi hagi una vacuna contra el coronavirus. Així ha definit Sánchez l'etapa que arrencarà el pròxim 13 d'abril. Es tracta d'una desescalada de forma esglaonada que pivotarà en mantenir l'estat d'alarma i mesures de protecció a la ciutadania i, al mateix temps, l'inici de la reactivació econòmica. De fet, començaran a tornar ja a la feina treballadors dels sectors no essencials que no poden teletreballar.Aquest darrer punt, és la polèmica decisió per la qual els partits independentistes, que demanen que es mantingui el confinament total, no votaran a favor de la segona pròrroga de l'estat d'alarma aquest dijous al Congrés dels Diputats. L'excepcionalitat aconseguirà prou vots per allargar-se fins al 26 d'abril, però ho farà amb menys suports que quan es va prorrogar fins al 12 'abril."La reconstrucció completa només podrà començar quan estem sans i estalvis del tot", ha assegurat Sánchez. La seva diagnosi, en base als experts que assessoren la Moncloa, és que l'estat d'alarma "ha funcionat" i la crisi del coronavirus està "sota control", que s'ha superat el pic de contagis i s'inicia la fase de descens de la corva. Ara, ha puntualitzat, el ritme de la desescalada anirà en funció del ritme al qual evolucioni l'epidèmia. "L'últim que hem de permetre és una relliscada que pogués suposar un retrocés o recaiguda", ha advertit. Les dades que té sobre la taula és que d'un ritme de contagis del 22% s'ha passat a estabilitzar-se en un 4%.Tres seran els eixos que sustenten el pla de transició. La primera, la consolidació de les mesures d'higiene. La segona, les accions per intentar revertir una caiguda econòmica que el president espanyol ha reconegut que s'està traduint en pèrdua de llocs de treball i destrucció del teixit productiu. En l'àmbit econòmic, Sánchez ha avançat que en el consell de ministres extraordinari previst per aquest divendres es posarà en marxa la segona línia de crèdits de l'ICO. 20.000 milions d'euros amb vocació de garantir liquiditat a empreses i autònoms. I la tercera, una de les que generen polèmica, és la detecció i el control de l'epidèmia a través d'eines autonòmiques.El president del govern espanyol ha tornat a reclamar "unitat i lleialtat" a l'oposició. Tant a nivell extern per fer pinya a l'hora d'aconseguir que s'imposi en la Unió Europea una mutualització del deute i un pla Marshall de recuperació econòmica i social, com a nivell intern. "Necessitem molt més", ha insistit Sánchez després de la fracassada reunió dels estats europeus per consensuar un pla de sortida a la crisi sanitària, econòmica i social que ha provocat el coronavirus. Le decisions, ha subratllat, "no han d'estar regides pel càstig a suposades economies menors" i el camí no ha de ser, com ho va ser a l'any 2008, "l'austeritat i les retallades".De portes endins, ha reclamat a l'oposició que tanqui files en el propòsit de reconstrucció de l'Estat. "A Espanya, la crisi ha servit per atiar la confrontació política en comptes d'unir", ha lamentat posant com a exemple altres països, com Portugal, on ha passat just el contrari.Aquesta unitat, però, sembla llunyana. PP i Vox han estat molt crítics amb la gestió del govern del PSOE. Pablo Casado ha retret a Sánchez les mentides d'aquestes últimes setmanes, l'ha acusat de "confinar la democràcia" i li ha retret que algunes mesures no han estat capaces d'impedir el creixement del nombre de contagis i morts. "Digui'ns si és veritat que el nombre de víctimes mortals podria duplicar la xifra oficial", ha dit Casado, que ha rebutja "instrumentalitzar" els Pactes de la Moncloa per tapar la mala gestió del PSOE.Un pas més enllà ha anat Abascal, que ha acusat Sánchez i Pablo Iglesias de ser els "responsables" de "la major taxa de mortalitat per coronavirus del món", d'"emmordassar" el Congrés i "regar de diners públics" els mitjans de comunicació. El líder de Vox ha proposat un estat d'alarma "alternatiu", que contempli entre més masures una "ciberlocalització voluntària" i la supressió de determinats impostos. Abascal també ha retret a Sánchez no haver detingut Quim Torra per "posar en risc la vida dels catalans" posant traves a l'actuació de l'exèrcit a Catalunya.El missatge ha estat especialment adreçat al PP. Sánchez ha reconegut que en la gestió de la crisi s'ha arribat "tard", però que això ha passat a tots els països. Ha defensat, però, que Espanya va ser el "primer país que va prendre mesures" contundents en tot occident. "Cap govern pot presumir de no haver comès cap error. Els puc garantir que aquest govern ha treballat tot el temps i de bona fe", ha afirmat Sánchez, que ha fet extensiva aquesta actitud a tots els governs autonòmics i municipals.És per aquest motiu que ha reiterat la seva aposta per reeditar uns pactes de la Moncloa per reconstruir social i econòmicament l'estat espanyol. Sánchez ha convocat a una reunió la setmana que ve a partits i governs autonòmics per explorar aquest gran acord.

