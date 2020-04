Un jutjat de València dona quatre dies més a Sanitat per proveir de material de protecció al personal sanitari

El Jutjat del Social número 10 de València ha confirmat la mesura cautelar que va adoptar el passat 26 de març en la que requeria a la Conselleria de Sanitat del País Valencià que proveís de material de protecció davant del coronavirus a tots els centres sanitaris de la província.No obstant, en aquest cas li dona quatre dies de termini, després que el departament al·legués que ha anat adoptat les mesures requerides “al ritme que han permès les circumstàncies”. D’aquesta manera, el jutge ha confirmat les mesures cautelars demandades pel Sindicat Metge de la Comunitat Valenciana (CESM-CV).En el primer auto, el jutjat demana a Sanitat que, amb caràcter urgent i immediat, dotés als centres sanitaris (hospitals, centres de salut, SAMU, PAC...) de bates impermeables, mascaretes FPP2 i FPP3, olleres de protecció, calçat específic i contenidors grans de residus per tal de “garantir la salut i protecció dels professionals sanitaris”.En les al·legacions, Sanitat ha afegit que ha subministrat el material que tenia i argumenta que la crisi provocada per la Covid-19 ha resultat “impredible i que s’ha vist afectada pel principal proveïdor que és Xina”.A l’auto, el jutge afirma que “no dubta” que el departament que dirigeix Ana Barceló estigui adoptant mesures per proveir de mitjans necessaris de protecció als metges. Del que es tracta, segons el magistrat és de “dotar de protecció adequada als professionals dels serveis sanitaris, en particular, als metges que s’enfronten a un risc real de contagi” i que, de moment, “no compten amb les mesures suficients per fer front al mateix”, circumstància que considera “pública i notòria”.Per això, insta a “redoblar els esforços de les administracions” i reconeix que “es desconeix el temps imprescindible per a què l’administració pugui comptar amb aquests mitjans de protecció”.Per tot plegat, s’ha fixat un “termini prudencial” per al subministrament del material, tot i que si no és possible es podria ampliar.

