Ja són 1.178 les morts per coronavirus a les residències de gent gran

Des del 15 de març han mort 1.178 persones que vivien en residències de gent gran a causa del coronavirus, segons dades d'aquest dimecres del Departament de Salut. Per primera vegada és aquesta conselleria la que fa públiques les dades, després que hagi pres el control de la situació als geriàtrics , fins ara a mans d'Afers Socials.La xifra representa un increment de 55 defuncions en les darreres 24 hores. A banda, Hi ha 2.374 persones que viuen en geriàtrics amb diagnòstic de Covid-19 i 737 estan hospitalitzades.Ja són 282 les residències amb persones diagnosticades de coronavirus i 403 amb persones amb simptomatologia. Pel que fa als treballadors, n'hi ha 4.877 aïllats.La crisi a les residències continua, i l'estira-i-arronsa entre el Govern i l'Ajuntament de Barcelona també. L'alcaldessa, Ada Colau, ha assegurat que més de la meitat de geriàtrics de la capital tenen almenys algun cas amb simptomatologia i ha tornat a demanar trasllats "massius". La consellera de Salut, Alba Vergés, ha respost assegurant que els pavellons que el consistori ha posat a disposició del departament no són "adequats".

