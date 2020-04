El Govern acorda amb el sector de les lletres celebrar un Dia del Llibre a l'estiu per substituir Sant Jordi

Pel que fa a la data en què se celebraria aquest Sant Jordi estival, encara no s’ha concretat perquè es vol complir les màximes garanties des del punt de vista sanitari, i cal veure com evoluciona la pandèmia, segons s'indica des del Departament de Cultura.D'altra banda, Vilallonga ha avançat que s’activarà “amb caràcter imminent” un nou portal web del Departament de Cultura que contindrà tota la informació específica útil per a aquests dies de confinament, i també inclourà un apartat dedicat a Sant Jordi i el Dia del Llibre, amb actualització constant de continguts.Cal recordar que a mitjan març el Gremi de Llibreters ja anunciava que davant l'aleshores possible suspensió de Sant Jordi pel coronavirus buscava una nova data per a la festa del llibre. La presidenta del Gremi, Maria Carme Ferrer, instava a fer “una gran festa” igual que la del 23 d'abril però en una altra data. El Gremi de Llibreters alertava aleshores de la desaparició de "moltíssimes llibreries" davant una situació "molt preocupant", i per això demanaven "més que mai" ajuda a les administracions, petició que s'ha mantingut en la telereunió d'aquest dimecres.