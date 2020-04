Els promotors reclamen «reconsiderar» el decret d'habitatge del Govern i el 30% de Colau

L'Associació de Promotors de Catalunya (APCE) ha reclamat al Govern i a l'Ajuntament de Barcelona "reconsiderar" dues de les últimes mesures estrella aprovades per les administracions, argumentant les conseqüències negatives que pot tenir la crisi del coronavirus en el sector. D'una banda el nou decret d'habitatge de la Generalitat, que entre altres coses obliga a oferir lloguer social abans de desnonar, i de l'altra la mesura impulsada per l'Ajuntament de Barcelona per reservar el 30% de les noves promocions a habitatge social.L'APCE també ha demanat agilitzar la tramitació de llicències, definir el preu dels mòduls per a habitatge social. El seu president, Lluis Marsà, ha demanat a les administracions que actuïn "amb promptitud i pensin en la ciutadania" i fer que el promotor pugui iniciar l'habitatge on hi hagi "demanda acreditada".L'associació ja es va oposar al decret, sobretot per la definició d'habitatge buit que recollia. La normativa elimina l'excepció prevista originalment a la llei , que deixava de considerar buits habitatges de grans propietaris ocupats per una família si el titular iniciava un procés judicial per fer-los fora.Amb la modificació aprovada a la cambra s'elimina aquesta consideració i, per tant, bancs i fons voltors hauran d'oferir lloguers socials a les famílies vulnerables que hagin ocupat l'habitatge, encara que les hagin demandat. Si no ho fan, podran ser multats, pels ajuntaments en primera instància i pel Govern en segona.L'oposició de l'APCE a la reserva del 30% a Barcelona tampoc és nova i és una de les entitats que va presentar un recurs judicial contra la seva aprovació

