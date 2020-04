Retencions a les carreteres de tot l'Estat per l'arribada de la Setmana Santa tot i el confinament

La Direcció General de Trànsit ( DGT ) assenyala un increment de la mobilitat a les carreteres de tot l'Estat, amb restriccions importants degut a la proximitat de la Setmana Santa. Centenars de vehicles es mobilitzen per les autovies espanyoles tot i el confinament decretat pel govern espanyol, en situació d'estat d'alarma.



Des d'aquest migdia hi ha retencions de nivell groc a la A - 2, l'A - 3, l'A - 5 i especialment l'A - 6 en les sortides de Madrid. S'han produït diverses retencions a l'autovia A-2 a l'altura de la capital en direcció Saragossa, igual que a l'A-3 cap a València, l'A-5 en sentit Badajoz i l'A-6 tant a Madrid com a Las Rozas cap a la Corunya.



Segons expliquen a Europa Press fonts de la DGT, aquestes retencions s'estan produint pels controls que està realitzant la Guàrdia Civil per vigilar desplaçaments injustificats. A més, per a la realització dels controls, que s'han reforçat amb motiu de la Setmana Santa, s'han estret carrils.



D'altra banda, un accident a la GC-2, a Las Palmas, ha provocat el tall de la via en Arucas en sentit decreixent de la circulació. A Múrcia també es produïen retencions entre Lorca i Alacant, a causa d'un vehicle avariat.



Així mateix, hi ha diverses vies tallades al trànsit a Biscaia i Guipúscoa per despreniments, com a l'AP-8 a Zaldívar en direcció Irun i a Eibar en direcció Cantàbria, mentre que a Càceres també s'ha tallat la circulació a la N-521 a València d'Alcántara en tots dos sentits.



A la resta de les carreteres, se circula "sense problemes", segons informa la DGT, que recorda que en Estat d'Alarma no es pot circular "tret que sigui imprescindiblement i totalment justificat". Es preveu un augment considerable del trànsit durant aquests dies de Setmana Santa, un fet que l'Estat i el Govern volen impedir.



Augment de desplaçaments a Catalunya



El Servei Català de Trànsit ha detectat en les darreres hores un augment de desplaçaments a les carreteres catalanes davant l'arribada de la Setmana Santa. Aquest dimecres al matí, fins i tot, s'han produït petites congestions a la sortida de Barcelona, a la B-10 al Nus de la Trinat. És per això que el Govern ja ha anunciat que s'enduriran els controls policials aquesta setmana.



A l'Àrea Metropolitana el trànsit ha augmentat un 6% respecte la setmana passada, però el cap del SCT, Juli Gendrau, ha explicat a RAC1 que el repunt de mobilitat no només s'ha produït al voltant de Barcelona. El trànsit també ha crescut en zones més allunyades com ara a l'AP-7, la C-16 o la C-65.



El Servei Català de Trànsit considera que en la majoria de casos es tracta de desplaçaments cap a segones residències i adverteix que aquests moviments poden suposar un perill tant per a les zones de destinació com per a la gent que els conductors "es troben pel camí". S'han produït diverses retencions a l'autovia A-2 a l'altura de la capital en direcció Saragossa, igual que a l'A-3 cap a València, l'A-5 en sentit Badajoz i l'A-6 tant a Madrid com a Las Rozas cap a la Corunya.Segons expliquen a Europa Press fonts de la DGT, aquestes retencions s'estan produint pels controls que està realitzant la Guàrdia Civil per vigilar desplaçaments injustificats. A més, per a la realització dels controls, que s'han reforçat amb motiu de la Setmana Santa, s'han estret carrils.D'altra banda, un accident a la GC-2, a Las Palmas, ha provocat el tall de la via en Arucas en sentit decreixent de la circulació. A Múrcia també es produïen retencions entre Lorca i Alacant, a causa d'un vehicle avariat.Així mateix, hi ha diverses vies tallades al trànsit a Biscaia i Guipúscoa per despreniments, com a l'AP-8 a Zaldívar en direcció Irun i a Eibar en direcció Cantàbria, mentre que a Càceres també s'ha tallat la circulació a la N-521 a València d'Alcántara en tots dos sentits.A la resta de les carreteres, se circula "sense problemes", segons informa la DGT, que recorda que en Estat d'Alarma no es pot circular "tret que sigui imprescindiblement i totalment justificat". Es preveu un augment considerable del trànsit durant aquests dies de Setmana Santa, un fet que l'Estat i el Govern volen impedir.El Servei Català de Trànsit ha detectat en les darreres hores un augment de desplaçaments a les carreteres catalanes davant l'arribada de la Setmana Santa. Aquest dimecres al matí, fins i tot, s'han produït petites congestions a la sortida de Barcelona, a la B-10 al Nus de la Trinat. És per això que el Govern ja ha anunciat que s'enduriran els controls policials aquesta setmana.A l'Àrea Metropolitana el trànsit ha augmentat un 6% respecte la setmana passada, però el cap del SCT, Juli Gendrau, ha explicat a RAC1 que el repunt de mobilitat no només s'ha produït al voltant de Barcelona. El trànsit també ha crescut en zones més allunyades com ara a l'AP-7, la C-16 o la C-65.El Servei Català de Trànsit considera que en la majoria de casos es tracta de desplaçaments cap a segones residències i adverteix que aquests moviments poden suposar un perill tant per a les zones de destinació com per a la gent que els conductors "es troben pel camí".

Arran d'aquest repunt, els Mossos d'Esquadra s'estan replantejant els horaris dels controls a les carreteres i també intensificar-los. Gendrau ha explicat que des de l'activació de l'estat d'alarma s'estan fent de mitjana uns 200 controls diaris, però assegura que hi ha persones que se salten el confinament i opten per desplaçar-se en hores amb menys controls."Molta gent se les empesca per buscar camins secundaris", ha afirmat el cap, que ha recordat que tot i que els Mossos tenen més de 1.000 agents destinats a fer controls "també hi ha molta picaresca". Per tot plegat, ha aixecat "el crit d'alerta" perquè no es facin desplaçaments.Aquests controls, a més, es veuran reforçats pels que faran les policies locals de municipis on hi ha segones residències. Alguns pobles, com l'Hospitalet de l'Infant, el Vendrell, Deltebre o Palamós ja han blindat els accessos als municipis per tal de controlar les entrades dels no residents.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor