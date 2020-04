Itàlia confirma la tendència a la baixa del coronavirus i supera el seu rècord d'altes en un dia

Itàlia s'ha quedat aquest dimecres a les portes de superar els 140.000 casos de coronavirus, alhora que ha sumat 542 morts (uns 60 menys que ahir), confirmant la tendència a la baixa, i ha registrat una xifra rècord de 2.009 pacients donats d'alta en les últimes 24 hores, segons ha informat el cap de Protecció Civil, Angelo Borrelli.Segons Borrelli, l'últim dia hi ha hagut 1.195 casos més, una dada superior als 880 nous contagis del dimarts, fins a sumar 139.422 casos confirmats. I hi ha hagut altres 542 morts que eleven la xifra total a 17.669.Les dades de les persones hospitalitzades i a la UCI segueixen disminuint. Segons Borrelli, hi ha 3.693 pacients en vigilància intensiva, 99 menys que el dia anterior, i 28.485 hospitalitzats, 223 menys. Pel que fa als que estan a la seva casa amb símptomes lleus o asimptomàtics, representen el 66 per cent, 63.084.El cap de Protecció Civil ha dit que s'ha aconseguit un "nou rècord" en la dada de persones que han superat la Covid-19. 2.099 pacients han rebut l'alta, la qual cosa fa pujar el total a 26.491. En els últims deu dies s'han registrat "gairebé el 50 per cent" dels pacients recuperats des de l'inici de la pandèmia.

