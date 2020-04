L'oposició insta Salut a demanar ajuda a l'Estat, als ajuntaments i a l'exèrcit

El diputat de Cs Jorge Soler ha demanat al Govern "mà estesa i coordinació" a les forces armades, així com per acceptar personal d'altres comunitats. Durant la comissió de Salut on ha comparegut telemàticament la consellera de Salut, Alba Vergés, Marta Ribas (CatECP) ha acusat l'executiu de tenir un "excés d'orgull" i no acceptar les ajudes que han ofert l'Estat i els ajuntaments. Rodríguez (PP) ha lamentat les "reticències" del Govern amb l'exèrcit.La diputada del PSC Assumpta Escarp ha demanat "autocrítica" a la Generalitat: "No es tracta de dir que el Govern ho fa tot bé i l'Estat tot malament, no és creïble". Vidal Aragonés (CUP) ha preguntat sobre el personal cubà que havia de sumar-se al sistema i ha preguntat si hi ha algun veto. Soler ha defensat que "cal refer" els pressupostos i treure'n les "despeses supèrflues". "No és moment d'incrementar sous d'alts càrrecs, tenim una tragèdia social", ha dit el diputat de Cs a Vergés.Per la seva banda, Escarp ha proposat que el Govern integri els professionals sanitaris que ha incorporat, per tal de recuperar el miler que es van perdre durant les retallades: "Per què no acabem amb la precarietat? Seria la millor manera de donar-los les gràcies i reconèixer el deute que tenim amb ells", ha defensat.Ribas ha instat l'executiu a prendre "ja" el control de tots els recursos de la sanitat privada, a més de demanar que el Govern accepti i aprofiti els recursos que ofereixen l'Estat i els ajuntaments.Pel que fa a la CUP, Aragonés ha lamentat que s'hagi produït un "col·lapse" del sistema sanitari i ho ha atribuït en part a les retallades d'anteriors governs a la Salut i al fet que l'actual Govern no les hagi "revertit". El representant anticapitalista ha lamentat la gestió privada del sistema sanitari i la seva "precarietat".El diputat del PP Santi Rodríguez ha parlat de "mancances" en la gestió del coronavirus tant en el govern espanyol com en el català. Així, Rodríguez ha reclamat acabar amb els missatges "contradictoris" del Govern i ha demanat aprofitar tots els recursos disponibles per afrontar la situació. "No acabem d'entendre les reticències que té el Govern en relació a determinats equipament plantejats per alguns cossos i forces de seguretat de l'Estat o l'exèrcit", ha apuntat.Per la seva banda, la diputada d'ERC Gemma Espigares ha criticat la "lentitud" de l'Estat en la presa de decisions. Espigares ha demanat "coordinació" i mesures "concretes" explicades per experts i no per militars.Finalment, Espigares ha dit que cal avançar en la tramitació dels pressupostos de 2020 i ha apostat per modificar-los un cop aprovats. Ha acabat la intervenció demanant prudència en el confinament perquè no es produeixin rebrots.Lluís Guinó (JxCat) ha lamentat que internacionalment s'infravalorés el virus i que hi hagi hagut una "manca de contundència" a l'Estat. Guinó ha avisat que molts dels afectats son persones vulnerables i ha lamentat la "descoordinació" amb l'Estat, en qüestions com la compra centralitzada de material mèdic.

