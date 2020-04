Més de 18.000 treballadors d'empreses sanitàries estan afectats per ERTO

El 22,4% dels treballadors catalans estan afectats pels ERTO -agafant de referència la xifra d'altes a la seguretat social del desembre passat-, però l'impacte és diferent per comarques, tal com s'observa en el mapa superior. El percentatge assoleix el 40,1% al Garraf, per damunt de l'Alt Empordà (38,5%), el Baix Penedès (35,4%) o fins i tot l'Anoia (34,9%), malgrat l'aïllament patit. En canvi, l'afectació és força més baixa a la Segarra (12,6%), la Ribera d'Ebre (12,9%), les Garrigues (14,8%) o el Tarragonès (15,4%).

Des de l'inici de la crisi del coronavirus, el Departament de Treball ja ha registrat 86.573 expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), que afecten un total de 636.032 treballadors . Els sectors més afectats són l'agricultura, la indústria, la construcció i el sector serveis, però la sanitat privada també s'ha acollit als expedients. Fins al 7 d'abril, 3.819 empreses d'activitats sanitàries havien presentat expedients que afecten 18.620 treballadors, segons les dades del Govern fetes públiques aquest dijous.Del total d'expedients, en 3.755 dels casos s'han argumentat motius de força major i en 64 altres motius, com acomiadaments col·lectius, suspensions o reduccions temporals, així com raons econòmiques, tècniques, productives o organitzatives.El sindicat CCOO ha alertat de la presentació d'ERTOs a la sanitat privada i ha denunciat que el sector no havia estat "eficaç" a l'hora de gestionar la crisi del coronavirus. A més, assegura que quan acabi la crisi reclamaran al Govern que integri l'àmbit sociosanitari i les residències en una sola conselleria.La Intersindical-CSC i la cooperativa d'advocats Col·lectiu Ronda també van denunciar que l'empresa Transports Sanitaris de Catalunya (TSC), principal operador de transport sanitari fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, va presentar un ERTO que afecta 17 conductors d'ambulàncies . La multinacional danesa Falck, de transport sanitari, també ha presentat un ERTO.En altres casos, els expedients no han tirat endavant per la negativa de la Generalitat. És el cas de la Clínica Dexeus, que volia acomiadar temporalment 418 treballadors. El Departament de Treball va considerar que la Dexeus no reunia les condicions necessàries per presentar un ERTO per raó de força major.El Col·legi de Metges de Barcelona ja va preveure la presentació d'ERTOs a la sanitat privada i ara el president de la secció d'assegurances lliures del Col·legi de Metges de Barcelona, Pere Torner, assegura que la majoria s'han registrat a consultes particulars.En declaracions a, Torner, assegura que els expedients afecten personal sanitari però sobretot empleats d'altres àrees. "Els sanitaris acostumen a ser associats o autònoms", explica. En aquest cas, els sanitaris cessarien la seva activitat, ja que el decret d'estat d'alarma estableix que només es puguin atendre les urgències, deixant fora de servei les consultes.El president de la secció d'assegurances lliures del Col·legi de Metges de Barcelona explica també que hospitals públics i clíniques privades han fet crides per reclutar professionals sanitaris que s'hagin vist afectats per acomiadaments temporals.Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom, el nombre d'ERTO aprovats des del 22 de març, els treballadors afectats (en relació al lloc de treball, no de residència), les que ho estan per ERTO vinculats al coronavirus i les que no, la quantitat de persones afiliades a la seguretat social el desembre de 2019 i el percentatge d'afectació sobre aquestes dels ERTO. Dades del 7 d'abril.Pel que fa als sectors econòmics, el que més ERTO ha fet, en relació a la població ocupada, és l'agricultura, amb un 39,7% de treballadors amb un expedient temporal, seguida de la construcció (28,7%), la indústria (26%) i, finalment, els serveis (20,6%). Tot i això, com que aquest és el sector que ocupa més gent, un 74,2% dels inclosos en un ERTO ho són de l'àmbit dels serveis.Tot i això, si es fila més prim, les activitats més afectades -d'entre les que tenen cert volum d'empleats- són les de vehicles de motor (31.285 treballadors, el 78,8% del total), els hotels i altres allotjaments (25.032 treballadors, un 64,2%), la restauració (104.784 treballadors, un 63,5%), les activitats esportives i d'entreteniment (24.497 treballadors, un 56,7%) o la venda i reparació de vehicles (23.429 treballadors, un 56,6%). En canvi, l'afectació és residual a l'administració pública, les farmàcies o els serveis socials. Les dades de les 99 activitats en què es distribueixen les diferents ocupacions es troben en la següent taula:

