L'OMC preveu una caiguda de fins al 32% del comerç i de fins al 8,8% del PIB mundial pel coronavirus

Segons l'informe de l'OMC, l'Amèrica Central i del Sud és la regió on més caurà el PIB a causa de la pandèmia, un 11% en el millor dels casos i un 4,3% en el pitjor dels casos. Europa és la segona gran damnificada. En el pitjor dels escenaris, el PIB europeu caurà un 10,8%, mentre que en millor dels escenaris ho farà en un 3,5%.A Europa la segueix l'Amèrica del Nord, amb una caiguda del 9% del PIB en el millor dels escenaris i d'un 3,3% en el pitjor dels escenaris. L'Àsia és la quarta regió més afectada, amb una caiguda del 7,1% del PIB en el millor dels casos i del 0,7% en el pitjor dels casos.A més, l'organització avisa que l'impacte de la pandèmia en el comerç mundial podria ser encara més negatiu perquè en l'informe no s'inclou el comerç de serveis, que és un dels més castigats per les mesures impulsades per contenir el virus.Malgrat l'empitjorament de l'economia mundial el 2020 a causa del coronavirus, l'OMC preveu un creixement del PIB del 5,9% el 2021 en el pitjor dels casos i del 7,4% en el millor dels casos. Amb tot, l'organització alerta que la recuperació per al 2021 és encara "incerta" i dependrà en gran manera de la durada del brot i l'eficàcia de les respostes en matèria política.