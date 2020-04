Així són els trens medicalitzats de Renfe per traslladar pacients entre comunitats autònomes

Un simulacre en un tren de Renfe medicalitzat Foto: Renfe

Una sanitari en un tren de Renfe medicalitzat Foto: Renfe

Una llitera en un tren de Renfe medicalitzat Foto: Renfe

Renfe ja té llestos tres nous trens que ha construït per a traslladar pacients afectats per coronavirus entre comunitats autònomes. Els combois tenen el vistiplau de l'Agència de Seguretat Ferroviària i els serveis d'emergència ja han realitzat un simulacre de transport en un d'aquests trens a l'estació d'Atocha.Els trens tenen capacitat per traslladar 24 pacients i són de vehicles "híbrids" capaços de circular per qualsevol línia ferroviària, tant d'AVE convencionals com de línies d'electrificades i no electrificades. A més, tenen el terra a l'altura de les andanes, de manera que faciliten l'entrada i sortida de lliteres.En ells hi viatjarà el personal sanitari que l'autoritat determinin, així com mecànics de Renfe i maquinistes. Els vehicles es desinfectaran després de cada trajecte.Renfe ja s'ha ofert a habilitar més trens per al transport de pacients i assegura que es crearan més trens de suport.

