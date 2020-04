GUIA Com puc col·laborar en la lluita contra el coronavirus?

La crisi del coronavirus afecta tothom i, en conseqüència, la ciutadania s'està mobilitzant de forma excepcional per ajudar a superar-la de la forma més ràpida i menys traumàtica possible.Organitzacions, hospitals, governs, famosos... Tots han recollit la gran demanda de la societat per ajudar-hi amb campanyes, obrint espais per fer donatius (econòmics i materials) i voluntariats de tot tipus.Per organitzar aquesta allau d'opcions solidàries, a continuació us proposem una extensa llista amb les principals campanyes que s'han generat. Així es pot ajudar a combatre el coronavirus:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor