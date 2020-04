Mango amplia a 120 dies el termini de pagament als seus proveïdors

Mango ha ampliat el termini de pagament als seus proveïdors fins a 120 dies. En una carta enviada a diverses emprese amb qui té relació, i a la qual ha tingut accés, la companya justifica la mesura per assegurar el seu "flux de caixa". Fonts consultades de l'empres confirmen que la mesura s'ha comunicat a gairebé tots els proveïdors i insisteixen que s'ha pres per assegurar el manteniment de la tresoreria.A la carta, l'empresa d'Isak Andic comprensió pel "context d'excepcionalitat". Habitualment, la companyia paga els proveïdors a 60 dies a través del mètode confirming. Un mètode que es basa en l'emissió de pagaments a través d'una entitat financera. Aquesta ofereix finançament als proveïdors per poder cobrar abans la factura.Ara, el nou termini s'aplicarà fins que "acabi" la crisi del coronavirus, segons es pot llegir en la missiva enviada als proveïdors i confirmen les fonts de Mango consultades.En paral·lel al canvi de política de pagament, Mango també manté actiu un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que afecta 4.767 treballadors, amb efectes des del 14 de març. La companyia va comunicar que complementaria el salari dels afectats fins a un màxim de 2.000 euros al mes de març.La mesura afecta empleats de botigues i també els del seu centre logístic a Lliçà d’Amunt i de les seves oficines centrals a Palau-Solità i Plegamans. Mango ha tancat 1.695 punts de venda arran de la crisi sanitària.La companyia va tancar el 2019 amb uns beneficis de 21 milions d'euros, arribant als 2.374 milions en vendes.

