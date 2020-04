A presó un home per trencar l'ordre d'allunyament i agredir la seva exparella amb unes tisores a Terrassa

Un veí de Terrassa de 60 any ha entrat a presó per agredir la seva ex-parella i trencar l'ordre d'allunyament que l'impedia apropar-s'hi. L'individu va ser detingut dos dies consecutius, el 30 i el 31 de març, com a presumpte autor dels declites de trencament de condemna i de maltractament domèstic.





La primera detenció va tenir lloc pels volts de les 16 h, quan la víctima va trucar al 112 demanant ajuda tot explicant que l'agressor es trobava a la porta de casa seva malgrat un ordre d'allunyament de 1.000 metres. Un cop al lloc dels fets, els Mossos d'Esquadra van emprotar-se detingut per trencar l'ordre.L'endemà, l'home va passar a diposició judicial davant el jutjat en funcions de guàrdia de Terrassa, que va decretar llibertat amb càrrecs per l'infractor. Tot i així, el mateix 31 de maç poc abans de les 23 hores, la germana de la víctima va avisar a la policia indicant que l'agressor havia tornat a fer acte de presència, aquest cop amenaçant-la amb un ganivet.Els agents del cos policial van tornar-se a personar a l'immoble, on es van trobar l'ex-parella de l'agressor sagnant d'una cella i aquest últim, amagat al pati de l'habitatge. En l'escorcoll se li van trobar unes tisores a la butxaca. A més del delicte pel que havia estat imputat el dia anterior, en aquesta ocasió se'l va incriminar per violència domèstica. Per aquests fets, l'home va ingressar a presó.

