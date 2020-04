Neix a Vic una iniciativa per portar mones al personal sanitari

Doctors es preparen per atendre un pacient de coronavirus. Foto: Europa Press

'Gràcies per ser-hi' és el nom de la iniciativa solidària sorgida a Vic per recaptar diners amb l'objectiu de comprar mones de Pasqua pels professionals sanitaris dels centres del Consorci Hospitalari de Vic que treballin Dilluns de Pasqua.De moment, es vol arribar a disposar de més d'un miler de mones i, per això, es demana a la gent que vulgui participar que aporti diners a la iniciativa. La idea ha sorgit del cuiner i professor de l'Escola d'Hostaleria de Tona, Cesc Molera.Les mones estan elaborades per l'empresa vigatana Pavic SA, que també ha volgut sumar-se a la iniciativa aportant la meitat de les mones demanades de forma totalment gratuïta.

