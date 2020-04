Aragonès reclama aprovar ja els pressupostos després de l'aval del Consell de Garanties

El Consell de Garanties Estatutàries dictamina per unanimitat que el Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2020, que tramita el @parlamentcat, no vulnera la Constitució ni l'Estatut

🔗Podeu accedir al dictamen https://t.co/bYguc6JSht pic.twitter.com/xRNHIccCdU — Parlament de Catalunya (@parlamentcat) April 8, 2020

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha reivindicat que els pressupostos de la Generalitat per al 2020 "s'aprovin ja" un cop el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) els ha avalat com a resposta al recurs de Ciutadans. "Per la irresponsabilitat de Cs hem perdut un mes enmig d'una crisi sanitària", ha lamentat el també conseller d'Economia, que ha urgit a què s'aprovin ja els comptes perquè com més aviat es disposi dels recursos "millor es podrà fer front a l'emergència i posar en marxa un pla de xoc per a la reconstrucció econòmica i social".Segons el dictamen, emès aquest dimecres, el projecte dels comptes presentats no vulnera l'Estatut de Catalunya i tampoc la Constitució. La formació taronja va presentar un recurs al CGE el 18 de març i l'organisme tenia de marge fins al 20 d'abril per resoldre'l. Cs va demanar un dictamen a l'òrgan sobre l'adequació dels comptes catalans al·legant que la propagació de la Covid-19 farien variar la previsió d'ingressos i que no es compliria el principi d'estabilitat pressupostària recollit a l'article 135 de la Constitució. Un cop resolt el recurs, ja poden anar al Parlament.Ciutadans al·legava que els comptes vulneraven la Constitució perquè no tenien en compte l'impacte que produirà la crisi sanitària derivada del coronavirus en el seu estat de despeses i en la seva previsió d'ingressos. Entenien que, per això, el Govern es veuria obligat a adoptar mesures econòmiques per fer front a la situació tot utilitzant el decret llei i això creuen que vulneraria el dret de participació política dels diputats. També assenyalaven que la iniciativa va incloure una versió del projecte de pressupost del Parlament que no era la definitivament aprovada en el ple del 4 de març del 2020.

