Augmenta la mobilitat a les carreteres catalanes amb l'arribada de la Setmana Santa

El Servei Català de Trànsit ha detectat en les darreres hores un augment de desplaçaments a les carreteres catalanes davant l'arribada de la Setmana Santa. Aquest dimecres al matí, fins i tot, s'han produït petites congestions a la sortida de Barcelona, a la B-10 al Nus de la Trinat. És per això que el Govern ja ha anunciat que s'enduriran els controls policials aquesta setmana.A l'Àrea Metropolitana el trànsit ha augmentat un 6% respecte la setmana passada, però el cap del SCT, Juli Gendrau, ha explicat a RAC1 que el repunt de mobilitat no només s'ha produït al voltant de Barcelona. El trànsit també ha crescut en zones més allunyades com ara a l'AP-7, la C-16 o la C-65.El Servei Català de Trànsit considera que en la majoria de casos es tracta de desplaçaments cap a segones residències i adverteix que aquests moviments poden suposar un perill tant per a les zones de destinació com per a la gent que els conductors "es troben pel camí".Arran d'aquest repunt, els Mossos d'Esquadra s'estan replantejant els horaris dels controls a les carreteres i també intensificar-los. Gendrau ha explicat que des de l'activació de l'estat d'alarma s'estan fent de mitjana uns 200 controls diaris, però assegura que hi ha persones que se salten el confinament i opten per desplaçar-se en hores amb menys controls."Molta gent se les empesca per buscar camins secundaris", ha afirmat el cap, que ha recordat que tot i que els Mossos tenen més de 1.000 agents destinats a fer controls "també hi ha molta picaresca". Per tot plegat, ha aixecat "el crit d'alerta" perquè no es facin desplaçaments.Aquests controls, a més, es veuran reforçats pels que faran les policies locals de municipis on hi ha segones residències. Alguns pobles, com l'Hospitalet de l'Infant, el Vendrell, Deltebre o Palamós ja han blindat els accessos als municipis per tal de controlar les entrades dels no residents.

