Colau alerta que més de la meitat de residències de Barcelona tenen avis amb símptomes de coronavirus

L'alcaldessa de Barcelona ha xifrat en més de 800 els casos de persones amb símptomes de Covid-19 que viuen en residències d'avis. Aquest dilluns, l'alcaldessa assegurava que n'hi havia entre 700 i 750 i avui ha instat novament la Generalitat a fer trasllats massius a centres sanitaris per frenar la propagació del virus als geriàtrics. Segons dades municipals, hi ha 150 residències on hi ha almenys algun cas de simptomatologia.Colau ha respost el conseller d'Afers Socials, Chakir El Homrani, que aquest migdia ha assegurat que per fer trasllats massius es necessiten espais de destinació que reuneixin les condicions necessàries. "Tenim equipaments perfectament adequats per evitar que els contagis segueixin augmentant", ha dit l'alcaldessa. Colau ha informat que queden 222 llits disponibles als pavellons annexos als hospitals i 445 en hotels, a més de quatre residències que estan buides i desinfectades. Uns equipaments que, segons assegura el consistori, estan recollits en el pla d'actuació coordinat amb el Govern.Segons l'alcaldessa hi ha quinze residències a la ciutat per a les quals els trasllats són prioritaris. Entre altres, són els geriàtrics Bon Viure, Casa de Família, La Mercè, Lesseps i Nin. Colau ha xifrat en 100 els trasllats que caldria fer cada dia a partir d'ara. "Es poden fer en ambulància avui mateix", ha dit. L'Ajuntament calcula que un cop acabi aquest dimecres s'haurna fet 60 trasllats a Barcelona.La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha demanat que els trasllats augmentin diàriament i ha reivindicat la necessitat de rebaixar la "tensió" a les residències i d'evitar nous contagis. En total hi ha més d'11.000 persones residents en geriàtrics. Aquest migdia Homrani ha argumentat que el ritme de trasllats no pot augmentar perquè els residents tenen necessitats específiques a causa del seu grau de dependència.Tarafa ha avisat que també cal prevenir els contagis en aquelles persones que es quedin als equipaments. Una "segona fase" per a la qual la regidora ha reclamat disposar de més tests, equips de protecció i personal.En la mateixa roda de premsa, el regidor de Seguretat, Albert Batlle ha assegurat que la Guàrdia Urbana intensificarà els controls als accessos de Barcelona per evitar un increment de mobilitat coincidint amb la Setmana Santa.En total hi haurà 140 agents de servei i també es faran controls diumenge i dilluns a les entrades de Barcelona per detectar conductors que hagin marxat a segones residències.

