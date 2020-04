Mor per coronavirus el veí de Lleida que va patir un atac de cor durant les càrregues de l'1-O

El meu condol i la meva abraçada a la família, des del record i la gratitud per l'exemple que ens va donar l'Enric Sirvent. Descansi en pau https://t.co/VhPXFODp9r — Carles Puigdemont (@KRLS) April 8, 2020

Lamento extraordinàriament el traspàs d'Enric Sirvent, un bon home, un lleidatà que simbolitza i representa els ciutadans que van ser agredits l'#1O2017. Encara va poder assistir a la inauguració de la plaça que recorda els fets, a #Lleida. Viurà per sempre en la nostra memòria. pic.twitter.com/dddtVPR2Z9 — Miquel Pueyo (@MiquelPueyo) April 8, 2020

Enric Sirvent, un dels símbols de l'1-O a Lleida, ha mort aquest dimarts per coronavirus. Sirvent va ser conegut per haver patit un infart quan es disposava a votar durant el dia del referèndum que el va tenir debatent-se entre la vida i la mort durant diversos dies.El seu cas va servir per denunciar la violència policial d'aquella jornada. Sirvent va tenir l'atac al barri de la Mariola de Lleida, va denunciar l'actuació de la policia i va declarar en fase d'instrucció el 20 de febrer de 2019. L'home explicar que va partir una aturada respiratòria i que els agents de la policia espanyola no van fer res per atendre'l.La seva mort ha estat molt sentida a les xarxes socials, que s'han omplert amb missatges de condol per la pèrdua Sirvent, com el del president Carles Puigdemont, que li ha donat les gràcies pel seu exemple.Qui també ho ha fet ha estat l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, que ha publicat un missatge de condol i record.

