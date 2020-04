El Barça aplica un ERTO a 309 treballadors

El Barça aplicarà un ERTO als treballadors no esportius del club. Així ho han explicat diversos mitjans , que assenyalen que l'entitat blaugrana ha arribat a un acord amb les diverses parts implicades per poder aplicar l'expedient sense afectar el salari dels afectats. En aquesta situació, 309 treballadors estaran sota l'empara de l'ERTO però seguiran cobrant el 100% del seu salari.L'expedient de regulació temporal serà presentat al Departament de Treball per poder ser aplicat a partir del 14 d'abril. El club ha aconseguit mantenir el sou íntegre dels 309 treballadors afectats gràcies als acords arribats amb els jugadors professionals i els integrants del primer equip, que decideixen donar un 2% del seu salari als treballadors. L'ERTO serà aplicat a tots aquells treballadors que tenen una càrrega inferior al 80% del que és habitual.El club ja va arribar a un acord amb els jugadors professionals -a excepció del primer equip de futbol- que veuran afectats els seus sous en un 70%, sense que rebin cap mena de subsidi ni subvenció. El Barça ha assegurat que un cop tornin a celebrar-se esdeveniments amb públic, tot el sou es restablirà i els treballadors afectats per l'ERTO tornaran als seus llocs de feina.El passat dia 30, la plantilla del primer equip de futbol va acceptar rebaixar-se el sou un 70%, alhora que va carregar contra la directiva : Messi i pesos pesats del vestidor van denunciar a les xarxes socials que s'havia pretès posar-los "sota la lupa" en el debat sobre la rebaixa d'ingressos

