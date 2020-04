El transport públic deixarà de ser gratuït a partir de divendres

La mesura va entrar en vigor el passat 2 d'abril i acabarà dijous, coincidint amb la finalització del servei. La data de finalització era la del final del confinament total decretat per l'estat, tal com estava previst en la mesura acordada pel Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).Durant aquests dies, agents dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han fet controls als accessos per verificar que els usuaris eren treballadors d'activitats essencials.Aquesta mesura ha inclòs els mitjans operats per TMB, FGC, TRAM, Rodalies Renfe, els autobusos de l’AMB, els de la Direcció General de Transports i Mobilitat i els dels municipis adscrits a l’AMTU.En la majoria de casos, els usuaris han hagut d'accedir a les instal·lacions validant el bitllet tot i que no s'ha descomptat cap viatge mentre que Rodalies ha establert un sistema de sensors de proximitat que obrien les portes quan els viatgers s'hi acostaven, de manera que també s'agilitzaven les entrades i les sortides.Durant aquests dies, els descens de la demanda s'ha situat per sota el 90% en la majoria de casos i puntualment s'ha accentuat fins més enllà del 95% a Rodalies.