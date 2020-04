Ja són 635.000 els treballadors afectats per ERTO a Catalunya

El Homrani ha recordat que la Generalitat ja va posar a disposició de l'Estat el SOC fa "tres setmanes" i els ha reiterat que estan "absolutament a la seva disposició per garantir que tothom cobri en el temps indicat".En aquest sentit, ha confirmat que 460 treballadors del SOC atendran trucades sobre les prestacions que normalment assumiria el SEPE. El conseller ha dit que l'objectiu és "assegurar els drets dels treballadors", ja siguin afectats per ERTO, els que s'han quedat a l'atur, els que han patit la no renovació de contractes temporals o la seva extinció.Per demarcacions, Barcelona és la més afectada, amb 62.723 expedients i 498.472 persones temporalment a l'atur. A Girona s'han presentat gairebé 10.000 expedients d'ERTO, un total de 9.888, que afecten 62.134 persones.D'altra banda, a Lleida els expedients són 4.830 i les persones afectades són 26.773, mentre que a Tarragona hi ha 7.023 ERTO i 40215 treballadors afectats. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, hi ha 2.109 ERTO que deixen temporalment a l'atur a 8.438 persones