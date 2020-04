Un home assalta una residència de València per robar cartes i una televisió en ple confinament

La policia espanyola ha detingut un home de 43 anys a València després de sorprendre'l mentre intentava robar de matinada en una residència de gent gran objectes com una llanterna, dues baralles de cartes, un acoblament d'USB o un televisor.Al voltant de les 23.55 hores de dissabte, el 091 va rebre un avís de robatori en un centre de gent gran de districte de Patraix, a què el sospitós hauria accedit trencant la finestra, informa Direcció en un comunicat. A la vorera de la residència hi havia un gos solt i una de les finestres estava fracturada, de manera que els policies van saltar la tanca per buscar al lladre mentre altres indicatius asseguraven el perímetre.El sospitós va ser localitzat a la primera planta, en una saleta i ocult darrere d'uns sofàs, després del que va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força. L'home va oferir una forta resistència i també va ser detingut per un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat.En la inspecció al costat del responsable de la residència, la policia va comprovar que hi havia un televisor danyat pels intents de sostreure. El suposat lladre portava a sobre una llanterna de cap, un acoblament de USB i dues baralles de cartes. El detingut, d'origen espanyol i amb nombrosos antecedents, ja ha passat a disposició judicial per aquest robatori durant l'estat d'alarma decretat a Espanya pel coronavirus.

