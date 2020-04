Torra i Aragonès apliquen canvis en la gestió de les residències després de les queixes de Palau

Una de les decisions més rellevants que ha pres aquest dimecres el Govern ha estat la de moure les competències en residències de gent gran, fins ara Treball, Afers Socials i Famílies, en direcció a Salut . L'afectació de la pandèmia, que ja ha causat més de mil víctimes als centres catalans, ha obligat a una reacció de l'executiu en la qual hi han estat implicats tant el president de la Generalitat, Quim Torra, com el vicepresident Pere Aragonès, i els consellers afectats.Les versions, però, difereixen en els detalls. Torra ha tingut un paper actiu en els canvis, ara bé, les solucions aplicades s'han ideat des de les conselleries d'ERC, després de dies debat. Segons fonts de Palau consultades per, el president va ordenar ahir a Aragonès que es fessin canvis "visibles" en aquest àmbit. Fonts governamentals de l'altre soci del Govern exposen, tanmateix, que les modificacions ja s'havien discutit prèviament entre les conselleries de Salut i Treball, Afers Socials i Famílies, i que el vicepresident tenia tots els detalls dels canvis que s'aplicarien des de dimarts al vespre. Segons aquest relat, el mateix Aragonès n'ha informat aquest dimecres al president.La comunicació del vicepresident amb Torra s'ha produït poc abans de la roda de premsa del Govern del migdia. Ha estat en aquest moment que el president ha conegut les novetats. De fet, Aragonès no ha pogut contactar amb Palau durant el matí, exposen les fonts consultades. Això ha fet endarrerir el contacte amb els mitjans més enllà de l'hora prevista. Per explicar que Salut assumiria les competències en residència, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha cedit la paraula a la titular de Salut, Alba Vergés.A l'entorn de Torra es destaca que el president va reclamar que es fes un pla específic per les residències, perquè l'actual "no estava funcionant". Aquest dimecres al migdia, Aragonès s'ha posat en contacte amb Torra per anunciar-li que es mourien les competències sobre els centres de gent gran cap a Salut. Yolanda Lejardi, directora assistencial d'Atenció Primària, assumirà el comandament únic del pla en un moment en què encara s'està dotant de material sanitari els centres.Torra, la setmana passada, ja va ser crític amb la gestió que estava fent Treball, Afers Socials i Famílies de les residències, tal com va quedar clar en una entrevista a la Cadena SER. "És un desgavell", recalcaven aquells dies a Presidència, on hi ha hagut queixes soterrades per la manera com s'han anat divulgant les xifres de víctimes a les residències, algunes de les quals han hagut de ser intervingudes.L'episodi de les residències es produeix l'endemà que NacióDigital informés dels recels entre els dos socis de Govern per la tria de l'epidemiòleg Oriol Mitjà com a assessor del president en l'estratègia de desconfinament de Catalunya. La consellera de Presidència, Meritxell Budó, va anunciar el fitxatge de Mitjà aquest dimarts, l'endemà de comunicar-ho al Departament de Salut, que ja compota amb un grup d'experts propis per decidir com s'ha de fer el retorn a l'activitat.

