ÀUDIO ANÀLISI «Un canvi de cartera que evidencia la crisi a les residències»

Un cop funcionen a ple rendiment, els canvis de competències entre conselleries de la Generalitat acostuma a ser excepcional. Va passar, per exemple, l'estiu del 2017, quan Oriol Junqueras va assumir el lideratge dels processos electorals camí del referèndum. La crisi sanitària ha obligat el Govern a prendre decisions dràstiques en l'àmbit de les residències, on ja s'han produït més de mil víctimes a Catalunya. El damnificat ha estat Chakir el Homrani, que ha perdut les competències en aquest àmbit A partir d'ara serà el Departament de Salut, encapçalat per Alba Vergés, qui lideri la crisi oberta a les residències, que s'està convertint en un dels focus més delicats de la pandèmia. El material sanitari ha trigat a arribar -això en els casos que ha arribat-, la por s'ha apoderat dels familiars -que veuen amb angoixa la vulnerabililitat de la gent gran davant la malaltia- i les víctimes s'han anat multiplicant. Si des de la setmana del 6 de març s'intuïa que les residències serien un focus, les mesures arriben tard.En tot cas, el canvi de competències entre Salut i Treball, Afers Socials i Famílies evidencia la magnitud de la crisi als centres de gent gran i deixa tocat el conseller El Homrani. La gestió de les residències havia estat criticada, fins i tot, pel president de la Generalitat, Quim Torra, que és qui amb més insistència va demanar al vicepresident Pere Aragonès que hi haguessin canvis a l'executiu per afrontar la situació. Ara, un dels àmbits que s'han vist més afectats per la pandèmia ja depèn de Salut després de dies de turbulències.

