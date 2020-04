Els treballadors del grup Bon Preu portaran pantalles facials per protegir-se

Bon Preu reforça les mesures de seguretat entre els seus treballadors amb 5.000 pantalles facials per al personal de botiga, els encarregats d'entregar la compra online a domicili i els gestors dels punts de recollida.La nova iniciativa se suma a la instal·lació de pantalles protectores a totes les caixes , parafarmàcies i minimercats del grup que ja es va portar a terme fa dues setmanes.Per altra banda, s'han contractat 441 persones per atendre l'augment de demanda.Pel que fa a la campanya de captació de fons per a la recerca contra la Covid-19, de moment ja s'ha acumulat 43.698 euros. Els clients que paguen amb targeta tenen la possibilitat d'arrodonir l'import final i contribuir així a la recerca científica de la malaltia.

