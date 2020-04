Illa admet un augment de morts i contagis però insisteix en l'«estabilització»

El ministre de Sanitat del govern espanyol, Salvador Illa, ha reconegut aquest dimecres que ha augmentat en un 5% la taxa de morts per coronavirus en el darrer dia a l'Estat i un 4% els contagis. Tot i això, el ministre ha insistit que hi ha un "aplanament" i una "estabilització" de la corba d'incidència.En concret, s'han produït 757 noves morts en vint-i-quatre hores a Espanya i ja hi ha 146.690 contagiats, 6.180 més en un dia. Tanmateix, Illa ha recordat que fa una setmana l'increment diari mitjà era del 7% i, fa dues, del 15%, el que, al seu entendre, demostra una disminució.El ministre ha explicat que passa el mateix amb les persones que requereixen ingrés a l'UCI. L'increment diari la setmana passada era del 6%, mentre que l'actual és del 3%.Per aquests motius, el govern espanyol considera que a partir del 25 de març -i especialment a partir del 2 d'abril- la corba ha començat a baixar "clarament". "No hi ha bones dades quan parlem de morts, però sí que veiem una corba més plana. Hem aconseguit el primer objectiu, que era arribar al cim, i ja estem en una fase de ralentització", ha afirmat Illa.Tot i aquestes afirmacions, el ministre ha alertat que encara queden "setmanes difícils" pel sistema sanitari, però ha celebrat que les mesures implantades pel govern "hagin tingut un efecte directe en la velocitat de transmissió del virus"."De l'anàlisi de les dades podem concloure que hem frenat el virus. Ara, l'objectiu és reduir encara més la propagació i és necessari mantenir l'esforç col·lectiu". És per això, que el ministre ha recordat que aquest dissabte el govern estatal demanarà la segona pròrroga de l'estat d'alarma.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor