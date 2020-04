Junqueras i 35 eurodiputats escriuen a Sánchez per denunciar les «amenaces» del Suprem a les presons catalanes

Oriol Junqueras ha enviat una carta a Pedro Sánchez, signada també per altres 35 eurodiputats, per denunciar "les amenaces del Suprem als funcionaris de presons" a l'hora de decidir que els presos polítics puguin passar a casa el confinament. El líder d'ERC considera "inacceptables" les pressions de l'alt tribunal i afirma que "posen en risc" la lluita contra el coronavirus.La missiva, promoguda pel propi Junqueras i l'exeurodiputat també d'ERC Raül Romeva, recorda que tant les Nacions Unides com el Consell d’Europa han instat repetidament els governs a "alliberar persones vulnerables" durant la crisi del coronavirus, incloent-hi els presos "vulnerables", de "baix risc" o amb dret a permisos. En aquest sentit, recorda que els presos polítics catalans condemnats en la sentència de l'1-O porten "més de dos anys a la presó", i que ja han gaudit d'altres permisos per sortir del centre penitenciari per treballar o fer voluntariat."En comptes de considerar l'alliberament temporal dels nou líders catalans empresonats", continua la carta, "el Tribunal Suprem espanyol va emetre, l'1 d’abril, una breu declaració als mitjans de comunicació advertint que si les juntes penitenciàries catalanes permeten que els líders catalans passin a casa el període de confinament per la Covid-19, podrien afrontar acusacions penals. Aquell dia, el Suprem va demanar identificar els funcionaris de les juntes de tractament de les presons que donessin suport a l'excarceració, per si cometien un possible delicte de prevaricació.Els signants consideren que aquesta actuació del Suprem vulnera "drets i principis fonamentals", com ara "la separació de poders, el principi d'igualtat davant la llei i la no discriminació per motius polítics", i recorda també que Junqueras ja ha presentat una denúncia contra el Suprem per "coaccions, amenaces i vulneració dels drets cívics fonamentals". Tant Junqueras com Romeva havien elevat aquestes mateixes queixes a l'Alt Comissionat pels Drets Humans de les Nacions Unides i al Consell d'Europa , denunciant el "tracte discriminatori" que creuen que han rebut per part de les autoritats penitenciàries.A més de Junqueras, signen la missiva els altres eurodiputats independentistes catalans -Diana Riba (ERC), Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí (Junts per Catalunya)- i altres 31 europarlamentaris dels grups dels Verds, de l'Esquerra Unitària Europea/Esquerra Verda Nòrdica, Renovar Europa (liberals) i de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates. Entre els signants hi ha altres tres representants de l'Estat espanyol: Miguel Urbán (ex Podem), Izaskun Bilbao (PNB) o Pernando Barrena (EH Bildu).

