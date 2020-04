MAPA Quants treballadors afectats per ERTO hi ha a la teva comarca?

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom, el nombre d'ERTO aprovats des del 22 de març, els treballadors afectats (en relació al lloc de treball, no de residència), les que ho estan per ERTO vinculats al coronavirus i les que no, la quantitat de persones afiliades a la seguretat social el desembre de 2019 i el percentatge d'afectació sobre aquestes dels ERTO. Dades del 7 d'abril.El nombre de persones afectades per expedients de regulació d'ocupació temporals a Catalunya, des del 22 de març, supera les 636.000 segons les dades d'aquest dimecres. La immensa majoria dels casos estan vinculats a la crisi del coronavirus, cosa que permet que l'empresa s'estalviï pagar bona part de la seguretat social -el 100%, si té menys de 50 treballadors- i que els afectats no consumeixin atur mentre cobrin la prestació, mentre que la resta ho estan per altres causes.Això equival a que el 22,4% dels treballadors catalans hi estan afectats -agafant de referència la xifra d'altes a la seguretat social del desembre passat-, però l'impacte és diferent per comarques, tal com s'observa en el mapa superior. El percentatge assoleix el 40,1% al Garraf, per damunt de l'Alt Empordà (38,5%), el Baix Penedès (35,4%) o fins i tot l'Anoia (34,9%), malgrat l'aïllament patit. En canvi, l'afectació és força més baixa a la Segarra (12,6%), la Ribera d'Ebre (12,9%), les Garrigues (14,8%) o el Tarragonès (15,4%).Pel que fa als sectors econòmics, el que més ERTO ha fet, en relació a la població ocupada, és l'agricultura, amb un 39,7% de treballadors amb un expedient temporal, seguida de la construcció (28,7%), la indústria (26%) i, finalment, els serveis (20,6%). Tot i això, com que aquest és el sector que ocupa més gent, un 74,2% dels inclosos en un ERTO ho són de l'àmbit dels serveis.Tot i això, si es fila més prim, les activitats més afectades -d'entre les que tenen cert volum d'empleats- són les de vehicles de motor (31.285 treballadors, el 78,8% del total), els hotels i altres allotjaments (25.032 treballadors, un 64,2%), la restauració (104.784 treballadors, un 63,5%), les activitats esportives i d'entreteniment (24.497 treballadors, un 56,7%) o la venda i reparació de vehicles (23.429 treballadors, un 56,6%). En canvi, l'afectació és residual a l'administració pública, les farmàcies o els serveis socials. Les dades de les 99 activitats en què es distribueixen les diferents ocupacions es troben en la següent taula:

