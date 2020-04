Els CDR denuncien que els han suplantat la identitat

🚨 ATENCIÓ!



❌ Avui algú ha suplantat la identitat dels #CDRenXarxa en un fals comunicat de premsa.



💪 Els CDR seguim actius i participem de les xarxes de suport contra el coronavirus arreu.



🔥 Canviarem #MascaretesPerCaputxes quan tot acabi per tornar a la #RevoltaPopular! — CDR Catalunya #RevoltaPopular 🔥 (@CDRCatOficial) April 8, 2020

Els Comitès de Defensa de la República han denunciat a través de les xarxes que els han suplantat la identitat. Diversos mitjans de comunicació han publicat aquest dimecres un fals document en què suposadament els CDR denunciaven que el confinament era "un arrest domiciliari per part d'un Estat autoritari" i anunciaven noves accions de protesta.Els Comitès, però, han desmentit que aquest comunicat tingui a veure amb la seva organització i han explicat que ara estan centrats en combatre la crisi del coronavirus.L'escrit fals assegurava que els CDR consideraven que el confinament era "una estratègia de militarització perpètua dels carrers i un abús de la llei mordassa" per part del govern espanyol. A més, s'anunciaven noves accions davant "la insuficiència d'efectius per controlar el territori" per protestar contra la intervenció de l'exèrcit a Catalunya.A través del compte oficial, els CDR han desmentit aquestes informacions i han afirmat que ara els membres estan participant en les xarxes de suport que s'han creat davant la crisi del coronavirus. En aquest sentit, han assegurat que no tornaran al carrer fins que es reverteixi la situació actual. "Canviarem les mascaretes per les caputxes quan tot acabi per tornar a encendre la flama de la revolta popular", han dit.

