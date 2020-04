Cecot distribuirà un milió de mascaretes entre empreses i autònoms catalans

La patronal terrassenca Cecot ha arribat a un acord amb la multinacional alemanya Hartmann per distribuir un milió de mascaretes entre autònoms i empreses catalanes a preu de cost. Amb aquest material, s'espera poder donar cobertura a 100.000 treballadors de les empreses associades a la institució.Antoni Abad, president de Cecot, explica que les mascaretes són quirúrgiques, del tipus IIR i argumenta la distribució tenint en compte "les greus dificultats de les empreses per proveir-se al mercat d'aquest tipus de material". En aquesta direcció el màxim mandatari agraeix a Hartmann la demostració de "sensibilitat".Tal com declaren des de la patronal el material aconseguit fruit de l'acord entre Cecot i Hartmann serà repartit entre associacions que han col·laborat "desinteressadament" amb la donació de material a hospitals i professionals sanitaris. En relació a aquest fet, indiquen que "era de preveure" que quan s’aixequessin les restriccions laborals es tornaria a patir un dèficit d’elements de protecció.Així doncs, desenes d'empreses i autònoms del Gremi de Transports i Logística de Catalunya, el Gremi de la fusta, l’Institut Industrial-Gremi Tèxtil o el Gremi de Professionals de la Imatge de Catalunya, així com del CIESC (Consell Intersectorial d'Empresaris) i la FEM (Federació Empresarial del Metall) rebran les mascaretes de protecció per repartir entre els seus empleats.En aquest sentit, apunten que "en funció de les necessitats que expressin les empreses i del ritme de normalització de l'activitat", Cecot es plantejarà una nova compra de productes de seguretat o tests massius per a les empreses.Segons el propi Abad “el nostre compromís és el d’ajudar a totes les empreses a continuar amb la seva activitat, oferint-los eines de prevenció de riscos perquè, un cop finalitzi l’estat d’alarma els seus treballadores i treballadores puguin retornar a la feina amb les millors condicions i adoptant les mesures de seguretat necessàries”.

