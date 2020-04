Bartomeu talla caps i ja només s'escolta Rosell i Grau

Koeman prefereix quedar-se amb Holanda



L'ajornament de l'Eurocopa, en l'intent de la UEFA que puguin acabar les lligues i les competicions europees, ha tingut altres conseqüències. Josep Maria Bartomeu s'ha quedat, per culpa del coronavius, sense una de les millors cartes que tenia per al final del seu tempestuós mandat.



Bartomeu havia arribat a un acord amb Ronald Koeman per ser l'entrenador barcelonista la propera temporada. Sabia que després de tantes errades, el fixatge de l'holandès tindria el vistiplau de la majoria de socis i aficionats.



Koeman és seleccionador d'Holanda i té un repte: aconseguir un brillant resultat per a la selecció taronja a l'Eurocopa del 2021. I, com que és un home de paraula, ha decidit mantenir el compromís amb la selecció del seu país.



Quique Setién ha decebut la directiva perquè no ha complert el que va prometre. Quan se'l va contractar per substituir Ernesto Valverde, era l'última opció, però Bartomeu n'esperava més. No és el paraigua que necessitava malgrat que se n'han intentat polir alguns aspectes (se li va dir que no podia dirigir els partits amb xandall) i s'ha fet que concedís entrevistes "personals" a diversos mitjans.



Koeman no vindrà, però per seguir Setién no només hauria de guanyar la Lliga, també la Champions. García Pimienta, actual entrenador del Barcelona B, podria ser un bon relleu fins a l'arribada de Ronald Koeman.

Fa temps que Josep Maria Bartomeu està contra les cordes. La seva gestió no ha pogut ser més funesta i encara que és un clam general que presenti la dimissió, el president del Barça és com aquell boxejador pràcticament noquejat que resisteix i resisteix.Davant el cop d'estat que li havien fet alguns directius pel cas de les xarxes socials -l'anomenat BarçaGate- , s'ha volgut anticipar demanant a quatre altres membres de la cúpula que deixin el club, el que pels estatuts no pot obligar a fer. Els pot degradar a vocals de la junta, però no fer-los fora.Bartomeu se sent enganyat pels que haurien d'haver estat els seus homes de confiança, i que li han fallat per com s'han portat les relacions amb els jugadors i amb la famosa auditoria de les xarxes socials.Emili Rousaud, fins ara vicepresident, havia de ser el seu delfí, però considera que no li ha estat fidel. I així li han fet veure les dues persones de la seva total confiança: l'expresident Sandro Rosell i el conseller delegat del club, Òscar Grau.Tampoc no se'n refia del fins ara vicepresident econòmic i tresorer, Quique Tombas; de Josep Pont, responsable de l'àrea comercial; i de Silvio Elías, que ha estat un desastre al capdavant del futbol base.Bartomeu no s'ha atrevit a fer el mateix amb Jordi Cardoner, el net de Nicolau Casaus, amb qui ja no té cap tipus de relació, però com que és l'home de les penyes, no vol tenir un altre incendi. Per cert, malgrat el que s'ha dit, Cardoner no tira la tovallola i continua aspirant a ser el seu substitut com a president, ja que considera, i amb raó, que té moltes més possibilitats que el desconegut Rousaud com a candidat oficialista.El que sorprèn és que Jordi Moix, que ha tingut una gestió nefasta en quatre immobiliàries a més d'estar el capdavant de l'Espai Barça, passi ara a ser el vicepresident econòmic. I també que el conseller de Bartomeu, Jaume Masferrer, que en teoria va ser apartat al febrer de les seves funcions com a director de l'àrea de Presidència i Junta Directiva, continuï treballant al club, malgrat l'oposició dels quatre directius defenestrats.Sandro Rosell ja li ha dit a Bartomeu que Jordi Roche, expresident del Girona i de la Federació Catalana de Futbol, era l'home idoni per lluitar d'aquí a un any per la presidència del Barça contra Víctor Font. Roche va guanyar aquelles eleccions a la Federació Catalana molt a l'estil Nuñez, com s'explica al llibre La Manipulació del Futbol Català.De moment, Bartomeu ha guanyat temps. Ell ja no es podrà presentar, però espera esgotar l'any i mig de mandat de la forma més digna possible, tant en la gestió econòmica com en l'esportiva.

