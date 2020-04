Setmana Santa íntima i virtual: carrers en silenci i misses a les xarxes

El Bisbat de Lleida ha publicat un calendari a mode de programació televisiva per tal que es puguin seguir els actes que es faran a Montserrat i al Vaticà

Bisbes com el de Vic o Solsona utilitzen Youtube per emetre les misses en les quals fan una crida a la pregària per superar la pandèmia

Els sacrificis i penitències que marca el catolicisme durant la "quarantena" de la Quaresma, 40 dies que van del Dimecres de Cendra al Diumenge de Rams, tenen pròrroga per culpa del coronavirus i el confinament, una imposició que ha tombat, per força, el dejuni i l'abstinència. La Setmana Santa d'enguany no marca la fi de les abnegacions, subjectes ara a l' evolució d'aquesta pandèmia que sembla un calvari i que aboca a processons íntimes i a celebracions virtuals com mai no s'havien vist.Els actes s'han suspès a tot Catalunya perquè "hi ha motius de salut pública suficientment justificats", tal com s'apunta des del Bisbat de Lleida, que ha publicat un calendari a mode de programació televisiva per tal que es puguin seguir els actes que es faran a Montserrat i al Vaticà, i uns horaris de misses que celebrarà el bisbe Salvador Giménez Valls en la solitud i sense retransmissió a la casa sacerdotal. Aquesta praxis serà seguida per tots els altres sacerdots i diaques de Catalunya, que tenen l'agenda buida per preparar processons, suspeses per primer cop des de la Guerra Civil.Des de Lleida s'explica que les congregacions, confraries i germandats "tenen l'obligació de cooperar per evitar en la propagació del coronavirus", i per això els carrers quedaran deserts de penitents i muts de marxes i repics. La penitència, doncs, es passarà a casa com també des de les llars es faran les caramelles.A Súria, on se celebren les caramelles més grans del país, l'escenari seran les xarxes socials i els balcons i finestres de la vila, on s'ha organitzat un programa d'activitats organitzat per la Comissió de Caramelles, que ha batejat amb el nom de Conficaramelles 2020 el cicle musical.Davant de la situació de crisi sanitària hi ha qui no es resigna, però, a enviar homilies als fidels. És el cas dels Romà Casanova i Xavier Novell, bisbes de Vic i Solsona, que utilitzen Youtube per emetre les misses, fetes en petites capelles o fins i tot des de la catedral de la capital d'Osona . Els prelats criden a la fe per superar la pandèmia i a la pregària i insten a la reflexió; "Cal fer un acte de contricció per arribar preparats al Dilluns de Pasqua", deia Novell el passat dimarts en una meditació penitencial.Qui també s'ha preparat per la Pasqua son els veïns de Deltebre, que han penjat fotografies seves als banc de la parròquia de Sant Miquel de la Cava per "acompanyar" el mossèn Joan Guerola, que va instar a aquesta activitat després de veure-la en algunes esglésies italianes. "Vam exposar la idea a través de les xarxes socials i del Whatsapp. Volíem que els nostres feligresos hi fossin presents d'alguna manera a les misses i actes religiosos i vam demanar que enviessin les seves fotos per posar-les als bancs", diu el sacerdot.La pandèmia ha trastocat el negoci de les pastisseries, que s'han hagut d'adaptar al nou context social per enviar les mones de Pasqua . Que s'hagi complicat la logística per veure els padrins donant el pastís al fillol no vol dir que les famílies catalanes no puguin menjar mona per Pasqua.A comarques gironines, alguns establiments s'han reorganitzat per incentivar les vendes online i ofereixen dur les mones a domicili per superar les restriccions del confinament. D'altres pastisseries confien vendre-les a botiga previ encàrrec. Tot i això, es calcula que aquest any la venda de mones de Pasqua baixarà a la meitat a Catalunya.

