Fiscalia i Generalitat demanen presó per a dos detinguts durant els aldarulls per la sentència de l'1-O

[COMUNICAT]

La Fiscalia demana 9 anys de presó per en Charaf i l'Ibrahim. Ens indigna aquesta desproporcionada i injustificada petició de pena.

Exigim:

- La seva posada en llibertat

- La retirada de @gencat d'acusació

- La seva posterior absolució#Llibertatpresospolitics pic.twitter.com/hZKpuQNApg — Llibertat Charaf i Ibrahim (@ICheraf) April 8, 2020

La Fiscalia ha demanat una condemna de nou anys de presó per a Charaf Fadlaoui i Ibrahim Afkir, de 18 anys i detinguts durant els aldarulls a Girona amb motiu de les manifestacions de protesta per la sentència del judici de l'1-O. La Generalitat sol·licita una pena de tres anys i mig.Els dos joves estan acusats de desordres públics, atemptat a agent de l'autoritat, danys i lesions lleus. Segons els escrits d'acusació, els joves van participar en les protestes de la matinada del 17 d'octubre del 2019 prop de la plaça Sant Pere i van llançar pedres contra una furgoneta dels Mossos d'Esquadra. Un fet que els dos acusats sempre han negat.Tots dos són nascuts al Marroc i la Fiscalia sol·licita la seva expulsió de l'estat espanyol quan compleixin dues terceres parts de la pena. El ministeri fiscal també demana que cadascun d'ells pagui 7.200 euros de pena multa i una indemnització conjunta de 900 euros.El grup de suport als dos joves acusa la Fiscalia de "sobredimensionar" la causa i de demanar penes "injustificades". El col·lectiu també retreu a la Generalitat el seu "doble paper". "Tot i que el seu Govern ens ofereixi discursos pomposos sobre l'amnistia dels presos, ens la trobem de cara fent d'acusació particular", lamenten. El grup de suport, a més, insta el Govern a no "doblegar-se" davant els "interessos corporatius" dels Mossos d'Esquadra i a retirar l'acusació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor