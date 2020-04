Sanitat preveu començar la setmana vinent l'estudi per saber quantes persones han passat el coronavirus

El govern espanyol i els seus assessors ja treballen en les mesures de desconfinament, que està previst que comencin aquest mateix dilluns amb l'aixecament del confinament total. Les dades mostren una estabilització i alentiment de la pandèmia, malgrat el repunt de nombre de morts d'aquests dos últims dies. La doctora María José Sierra, membre del comitè de gestió tècnica del coronavirus, ha explicat que a partir de la setmana que ve començarà el macroestudi per veure quin percentatge de la població a superat el coronavirus i ha adquirit la immunitat. "Serà molt important en la presa de decisions per a la fase de desescalada", ha apuntat Sierra.Ara com ara, s'està acabant de preparar l'aspecte logístic d'aquesta enquesta, que inclourà més de 60.000 persones en la seva primera fase. El govern espanyol compta començar a rebre dades en les pròximes setmanes i considera que aquest primer informe (se'n faran més) serà "molt important". Fernando Simón, director del comitè de gestió tècnica del coronavirus, ha apuntat que s'està acabant "la fase dura del confinament" però ha avisat que també és la "fàcil", perquè consisteix en quedar-se a casa. En aquest sentit, ha avisat que a mesura que es vagin aixecant les restriccions la situació serà "més còmode" però també "més difícil", perquè serà més complicat "aconseguir que la gent mantingui la tensió".Simón ha deixat clar que caldrà ser "molt conscients" del comportament de cadascú per evitar un repunt de l'epidèmia, que podria fer augmentar de nou la pressió sobre les UCI. Ara com ara, els hospitals continuen plens però s'estan estabilitzant, i ahir mateix la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, va donar per superat el risc de col·lapse. Dilluns vinent està previst començar a recuperar la normalitat laboral i a partir del 26 d'abril, sempre segons les dades d'evolució de l'epidèmia, es podria començar a aixecar el confinament.

757 morts en 24 hores

La xifra de morts diaris a Espanya torna a pujar per segon dia consecutiu. En les últimes 24 hores s'han registrat 757 morts per coronavirus, que situen el total en 14.555. Dimarts, la dada de morts diaris també va augmentar després de dies en descens. Pel que fa al nombre de contagis, n'hi ha 6.180 més i, en total, ja s'arriba als 146.690 arreu de l'Estat. La bona notícia és que continua augmentant també el nombre de persones que ha superat la malaltia: 48.021 des que va començar la crisi, això són 4.813 més que ahir.Aquest dimecres, el govern espanyol no ha facilitat la dada de persones a l'UCI i ha emplaçat les comunitats autònomes a reportar les dades acumulades de pacients que necessiten cures intensives. Sierra ha volgut treure polèmica a aquesta decisió i ha assegurat que s'estan homogeneïtzant les dades entre comunicats i que en els pròxims dies es tornarà a fer públic el nombre de pacients ingressats a l'UCI.Com des de l'inici de la crisi del coronavirus, la Comunitat de Madrid continua sent el territori més afectat, amb 42.450 contagis detectats i 5.586 morts. Catalunya té comptabilitzats 29.647 positius i 3.041 morts. En el cas català, més de 1.000 morts s'han produït en residències, tal com va detallar ahir a última hora el Departament de Treball.L'increment diari de nous contagis s'ha situat al 4% i manté la tendència dels últims dies, tal com ha detallat la doctora María José Sierra, membre del comitè de gestó tècnica del coronavirus. L'increment de pacients a les UCI també mostra un lleuger descens, tot i que la descongestió de les UCI trigarà temps a veure's normalitzat perquè les dades d'avui mostren contagis de fa dues o tres setmanes. Un 32% dels pacients ja ha estat donat d'alta, que suposa el major ascens de recuperats aquesta setmana.

