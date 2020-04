El 72% del sector audiovisual català preveu problemes de tresoreria i liquiditat

Pel que fa a les ajudes, demanen la creació de subvencions, noves línies d'avals i préstecs creats específicament pel sector audiovisual. A més, l'ajornament o condonació d'impostos de qualsevol administració, també de quotes de la seguretat social tant per als autònoms com per a les empreses i el pagament per part de les administracions públiques de totes les factures emeses pels seus proveïdors.Gairebé el 32% dels socis calcula que la crisi del coronavirus disminuirà la seva activitat o facturació anual d'entre un 50 i un 75%. A més, calculen que al voltant del 19% de les empreses tindran un impacte econòmic superior al 75% de la facturació.La indústria audiovisual catalana opina que la recuperació de la normalitat serà lenta. Més del 44% dels enquestats calculen que tardaran entre 3 i 6 mesos en poder treballar en les mateixes condicions en què ho estaven fent abans del confinament, i gairebé un 28% espera que l'etapa de recuperació s'allargui més enllà dels 6 mesos.Pel que fa als ERTO, tres de cada deu companyies han aplicat un expedient de regulació temporal d'ocupació, i un 47% està intentant mantenir la mateixa força laboral.Aquestes dades van en sintonia amb la situació que la crisi del coronavirus està deixant a l'economia catalana. A data d'aquest dimarts, ja s'han registrat més de 85.000 ERTO que afecten 625.000 arreu del país. Aquest mateix dimecres, la patronal espanyola CEOE ha alertat que el PIB estatal pot caure fins al 9% i l'atur podria augmentar fins al 18% per l'afectació de la Covid-19 a les empreses.