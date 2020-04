La Generalitat reclama a l'Estat que prorrogui el confinament total a Catalunya

▶ #Conseller @miquelbuch: “El Pla #PROCICAT, que està reunit, demanarà elevar la proposta de mantenir el confinament a Catalunya. Estem en risc adoptar decisions errònies i que tot el que estem patint sigui en va. Hem d'evitar el col·lapse” pic.twitter.com/LLAAxLFqFK — Govern. Generalitat (@govern) April 8, 2020

Allargar el confinament total. Aquesta és la demanda que fa, ara de manera formal, la Generalitat a l'Estat. En el marc del Procicat, l'òrgan que pren les decisions tècniques sobre la crisi sanitària, s'ha decidit traslladar al govern espanyol la demanda de prorrogar les mesures més restrictives més enllà de la Setmana Santa. "Estem en risc d'adoptar posicions errònies", ha apuntat el conseller d'Interior, Miquel Buch. "Tot aquest estrès i esforç potser no serveixen de res", ha ressaltat Buch. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha alertat que l'Estat encara no ha traslladat cap protocol de desconfinament, que serà gradual tot i seguir vigent l'estat d'alarma."Des de Catalunya vam demanar el confinament total quinze dies abans que fos aplicat. El que ens arriba ara de Madrid és la incertesa de què passarà la setmana vinent", ha assenyalat Budó, en referència a l'aixecament de les mesures més restrictives després de la Setmana Santa. "Hi ha incertesa en saber fins on arribarà el desconfinament, sobre si serà gradual, sobre quins treballadors hauran d'anar a la feina: és imprescindible que hi hagi bona planificació. El desconfinament mal planificat pot portar a un segon confinament total", ha alertat la consellera de Presidència.Segons ella, més d'un milió de persones s'hagin de tornar a desplaçar a treballar a Catalunya, i ha alertat que l'Estat no els ha traslladat cap pla al respecte. "Els epidemiòlegs ens demanen continuar el confinament total", ha apuntat Budó. Se sol·licitarà una pròrroga, en aquest sentit, de les mesures més restrictives. Està previst que diumenge hi hagi una nova trobada de presidents autonòmics, i la Generalitat espera que aquesta vegada es comuniquin abans les mesures a les comunitats.Buch ha apuntat que seria un error tornar a una "falsa normalitat". Ha recalcat que la Generalitat "no s'estarà quieta" en cas que es denegui la petició de prorrogar el confinament total, i ha indicat que caldrà "prendre decisions" en cas que no es vulgui "protegir" la salut dels catalans. El conseller d'Interior ha remarcat que no li pertoca al Govern decidir què han de fer altres territoris, però que sí que pot demanar l'ampliació del confinament en el cas català. L'Estat ja el va denegar quan encara no havia adoptat, fa deu dies, mesures més restrictives per frenar el virus."La situació no és favorable", ha ressaltat Buch. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha indicat que la ciutadania "no es pot relaxar". "Les epidèmies tenen pics alts i també rebrots. Aquesta no serà una excepció", ha destacat Vergés. D'aquí a dues setmanes, l'epidemiòleg Oriol Mitjà entregarà un informe per planificar el desconfinament, per bé que les competències per definir-lo i aplicar-lo seran estatals, perquè l'estat d'alarma encara seguirà vigent -via pròrrogues- al llarg de les properes setmanes.La crisi a les residències de gent gran arran del coronavirus, que ja ha causat més de mil víctimes en aquests centres , ha obligat el Govern a prendre decisions dràstiques en forma de reorganització de competències. A partir d'ara serà la conselleria de Salut, liderada per Alba Vergés, qui gestioni la crisi a les residències en lloc de Treball, Afers Socials i Famílies, amb Chakir el Homrani al capdavant. El pla estratègic en aquest àmbit el portarà Yolanda Lejardi, directora assistencial d'Atenció Primària.Cinta Pascual, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), ha denunciat després de la reunió amb el Govern que el sector "s'ha sentit sol". "Volem notar que aquests serveis estan tenint equips de protecció, tests i derivacions hospitalàries", ha afirmat Pascual al programa Planta baixa de TV3. Pascual és una de les responsables del sector que s'ha reunit aquest dimarts amb el president de la Generalitat, Quim Torra, que la setmana passada va ser crític amb la gestió que havia fet Treball, Afers Socials i Famílies de la crisi a les residències.La xifra de morts diaris a Espanya ha tornar a pujar per segon dia consecutiu . En les últimes 24 hores s'han registrat 757 morts per coronavirus, que situen el total en 14.555. Dimarts, la dada de morts diaris també va augmentar després de dies en descens. Pel que fa al nombre de contagis, n'hi ha 6.180 més i, en total, ja s'arriba als 146.690 arreu de l'Estat. La bona notícia és que continua augmentant també el nombre de persones que ha superat la malaltia: 48.021 des que va començar la crisi, una xifra que suposa 4.813 persones més que ahir.Aquest dimecres, el govern espanyol no ha facilitat la dada de persones a l'UCI i ha emplaçat les comunitats autònomes a reportar les dades acumulades de pacients que necessiten cures intensives. La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, va assegurar ahir que s'havia superat la fase de risc de col·lapse del sistema, i va apuntar que el confinament total començaria a aixecar-se a partir de dilluns vinent. Com des de l'inici de la crisi del coronavirus, la Comunitat de Madrid continua sent el territori més afectat, amb 42.450 contagis detectats i 5.586 morts. Catalunya té comptabilitzats 29.647 positius i 3.041 morts. En el cas català, més de 1.000 morts s'han produït en residències, tal com va detallar ahir a última hora la Generalitat.

