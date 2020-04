Igualada tem una segona onada de contagis si es relaxa la població

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha explicat aquest dimecres que s'ha detectat un relaxament ciutadà després del desconfinament de la conca d'Òdena i ha fet una crida a no abaixar la guàrdia. Castells ha advertit que si no hi ha disciplina, es pot produir una segona onada de contagis i ha alertat que s'intensificaran els controls policials a la zona."Només s'ha aixecat un control perimetral, però seguim amb el confinament que hi ha al país. Demanem responsabilitat i disciplina a la ciutadania, perquè ens pot tornar a passar el mateix", ha alertat.L'alcalde ha celebrat que les dades de mortalitat i contagis vagin "en bona direcció" a la conca. Segons ha informat, els pacients atesos a urgències han disminuït i les defuncions, tot i ser altes, indiquen una estabilitat a la baixa. Castells ha evitat donar dades oficials, ja que ha traslladat aquesta competència al departament de Salut, però ha informat que els serveis funeraris de la ciutat han vist com la mortalitat s'ha multiplicat per cinc en la darrera setmana respecte a l'any passat.És per això que l'alcalde ha advertit que la crisi i l'alerta no han finalitzat i ha remarcat la necessitat de seguir a casa. "Els indicadors són bons i ens poden fer pensar que això ha acabat, però no és així. No podem fer malbé la feina que s'ha fet fins ara. Penseu durant un segon en els sanitaris i treballadors que s'hi deixen la pell. No podem fer passos enrere", ha dit.A més, el batlle ha reclamat l'enviament de més tests massius. Els alcaldes de la conca d'Òdena han reiterat la necessitat de tenir més proves i personal a la Generalitat i a l'Estat i també els han demanat a ells que no es relaxin.D'altra banda, l'alcaldessa de Vilanova del Camí Noemí Trucharte, ha intervingut en la roda de premsa per explicar la "situació límit" que viu la residència de gent gran del municipi i ha exigit al Govern que hi enviï més recursos sanitaris. Allà s'han produït 35 defuncions i hi ha 5 ancians més amb un pronòstic greu. Bona part de la plantilla està afectada per la Covid-19 i és per això que l'alcaldessa ha posat en evidència la necessitat d'una intervenció.En total, a Catalunya ja són 1.123 les persones que vivien en residències d'avis que han mort a Catalunya a causa del coronavirus, segons dades d'aquest dimarts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

