Una enquesta busca determinar l'impacte del confinament en els infants

Aquesta és la quarta setmana de confinament i, com a mínim, s’allargarà fins al 26 d’abril . Un aïllament domiciliari que no tothom està portant de la mateixa manera, malgrat que aquests darrers dies s’escolta la teoria que es necessiten 21 dies per adaptar-se o eliminar un mal hàbit. La situació, però, obre la possibilitat a impulsar estudis.Això és el que han fet des de la Universitat del País Basc i enfocada en els infants. Com els afecta al seu benestar i salut? Influeix el nivell socioeconòmic de la família? Unes preguntes que des del Grup de Recerca en Determinants Socials de a Salut i Canvi Demogràfic s’han plantejat en una enquesta Un qüestionari, que suposa uns 10 minuts completar-lo, i que va dirigit a les famílies amb criatures entre 3 i 12 anys. La informació que es detalli serà confidencial i, com s’ha subratllat, només l’utilitzarà l’equip d’investigadors.Aquest treball, impulsat per la universitat basca, compta amb la col·laboració de la cooperativa Bidegintza i el Centre d'investigació en Salut Laboral (CISAL) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Entre els participants, es farà un sorteig d’un lot de llibres per a tota la família.

