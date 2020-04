El Govern admet «fer tard» en la distribució d'equips sanitaris a les residències

En aquest sentit, ha recordat que ja s'han fet dues comandes, la segona per valor de 5 milions d'euros, amb 4.300.000 elements de protecció que "van arribant" i s'estan repartint a les residències. El Homrani creu que aquests equips de protecció són clau també per a la contractació de personal, ja que "la por de la gent és amb la seguretat" i "l'única manera de superar aquesta situació és amb els equips de protecció individuals". L'últim balanç de la situació a les residències és de 1.123 usuaris morts, 1.906 persones que viuen a residències de gent gran que tenen diagnòstic de coronavirus, 448 residents hospitalitzats i 239 centres amb persones diagnosticades de la Covid-19.El conseller, però, ha admès que aquestes dades no retraten la situació "al 100%", sinó que es fa en base a la informació que van aportant les residències. Algunes, ha dit, "no les reporten", i per això creu que serà "complicat" saber quina és la situació global "fins que no superi la situació".Pel que fa als tests, el conseller ha explicat que "part" dels 170.000 tests que es faran durant sis setmanes en el marc del Programa Orfeu aprovat aquest dimarts pel Govern es farà a les residències. "La limitació de tests és global, però una part important es farà a les residències", ha dit.D'altra banda, el conseller ha assegurat que el Govern "en cap moment" ha "culpabilitzat" les residències de la situació actual. "En totes les meves intervencions he agraït la gran feina que està fent el teixit de residències i els seus professionals", ha destacat.