VÍDEO ​L'ACA retira més del 76% del material vegetal acumulat a Sau arran del Gloria

L'embassament de Sau, abans i després. Foto: ACA

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha retirat més del 76% del material vegetal acumulat a l’embassament de Sau. Arran del temporal Glòria del gener de 2020, es van acumular en 80 hectàrees de l’embassament de Sau una gran quantitat de material flotant, gairebé tots d’origen vegetal però també amb la presència de diversos tipus de residus flotants (plàstics, pneumàtics,..).El 18 de febrer va arribar a l’embassament una primera embarcació de tipus Pelican per a la recollida d’aquests flotants. A la setmana següent es va portar una segona embarcació del mateix tipus per fer més eficients els treballs.Les tasques per a retirar els flotants, que tindran un cost de 375.000 euros i que s’emmarquen en els treballs d’emergència arran del temporal Gloria, s’han executat apropant el material a les vores accessibles de la llera amb les embarcacions, i des d’allà s’han anat retirant els flotants amb maquinària terrestre. S’ha fet selecció dels flotants retirats per separar les restes vegetals de les que no ho són. Pel que fa a les restes vegetals, majoritàriament troncs d’arbres arrossegats, s’han triturat i el seu destí final ha estat l’ús com a biomassa o d’altres possibles (ús a l’agricultura, o ús com a material estructurant per al tractament de purins o compostatge).Fins l’actualitat, s’han retirat més de 130.000 quilos de material flotant en una zona de 80 hectàrees. Es preveu que les actuacions finalitzin en un parell o tres de setmanes i que la quantitat final recollida ascendeixi fins a les 170.000 quilos. A més de les restes de vegetació també s’han retirat altres residus com plàstics, tubs, vidres i fins i tot algun electrodomèstic.Pel que fa als treballs, des de l’entrada en la fase d’alarma en la que ens trobem pel Covid-19, s’han desenvolupat complint amb les mesures de seguretat i higiene per garantir la seguretat dels treballadors/es implicats en les tasques de neteja.

